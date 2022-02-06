Відомий астролог Павло Глоба, який раніше назвав знаки зодіаку, у яких у житті відбудуться кардинальні зміни у лютому, склав прогноз на тиждень із 7 по 13 лютого 2022 року. Він стверджує, що цей період буде особливо успішним для водних знаків — Раків, Скорпіонів та Риб, а також для представників стихії Вогню, тобто Овнів, Левів та Стрільців, пише FTimes.

Астролог радить розпочати тиждень із серйозних справ та заходів, пов'язаних із фінансами, а у вівторок — більше часу провести на свіжому повітрі.

Середа має стати «святом живота». Повозьтеся на кухні, приготуйте щось смачненьке. Четвер принесе багато приводів для яскравих радісних емоцій. Даруйте добро і світло оточуючим, і отримайте те ж саме.

У п'ятницю знайдіть більше часу для того, щоб побути у колі рідних та близьких людей. Поїздки краще перенести на другий день. Субота підходить тільки для тих починань, у яких ви впевнені. Завершити тиждень варто шопінгом та вирішенням грошових питань. У цей час сприятливі спілкування, знайомства, контакти, інформаційний обмін.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Початок тижня буде дуже позитивним. У вашому житті буде багато хороших подій. Скористайтеся цим щасливим часом та його можливостями. Не відкладайте нічого на потім. Працюйте і досягайте вершин. Вихідні проведіть у компанії своєї другої половинки. Сприятливими днями будуть 7 та 13 лютого, а несприятливими — 11 лютого.

Лев (23 липня — 22 серпня)

На початку тижня Левів хвилюватимуть питання особистого життя. Намагайтеся виглядати ідеально і справити максимально позитивне враження на свого обранця. Якщо не вдасться досягти результатів, не відступайте та не опускайте руки. Щоб порадувати себе, вирушайте на шопінг. Зберігайте своє здоров'я, одягайтеся тепліше. Сприятливими днями будуть 11 та 12 лютого, а несприятливими — 10 лютого.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільцям слід почати тиждень, як не дивно, з розваг. На культурних заходах на вас чекають цікаві та корисні знайомства. Друга половина тижня підходить для зустрічей та спілкування з друзями. Саме ці люди підтримають вас у складних ситуаціях. Вихідні будуть рівними та тихими. Вільний час присвятіть роздумам та позитивним думкам.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Тельці почнуть тиждень у чудовому настрої. Особливо щасливими ви відчуєте себе в особистому житті, і користуватиметеся величезною популярністю у протилежної статі. У вихідні будьте готові до змін. Але, на жаль, не всі вони вас потішать і принесуть користь. Сприятливими днями будуть 9, 10 та 12 лютого, а несприятливими — 8 та 11 лютого.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Дівам вдасться досягти внутрішньої гармонії завдяки теплому спілкуванню з коханою людиною. Будьте впевненішими в собі та власних можливостях — і тоді питання як у професійному, так і в особистому житті вирішуватимуться набагато оперативніше та успішніше. Працюйте з повною самовіддачею та будьте готові до цікавих пропозицій. У неділю доведеться вирушити в дорогу, де вам слід бути обережними. Сприятливими днями будуть 12 та 14 лютого, а несприятливими — 13 лютого.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козероги наступного тижня будуть щасливі в коханні. Ви оточені увагою та турботою, і відповідайте своєму супутнику життя тим самим. На екваторі тижня, у середу-четвер, необхідно використати у справах свій досвід. Не варто перекладати обов'язки на інших людей. Особливо сприятливим часом для вас стане неділя, коли успіх буде повністю на вашому боці.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам можна і потрібно вирушати у ділову поїздку. Будьте готові допомогти рідним та близьким людям, ви їм зараз дуже потрібні. Друга половина тижня підходить для романтичних пригод. Виявіть максимум турботи про свого партнера, влаштуйте йому сюрприз або придбайте подарунок. Сприятливими днями будуть 8, 11 та 12 лютого, а несприятливими — 9 та 13 лютого.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Терезам початок тижня слід провести в компанії рідних та близьких людей, особливо дітей. У середу розслабтеся і відпочиньте, приділіть увагу здоров'ю. Є сенс записатися на обстеження. Енергія та ентузіазм повернуться до вас наприкінці тижня. Всі навколо будуть дивуватися вашому прекрасному зовнішньому вигляду та променистій посмішці. Сприятливим днем буде 7 лютого, а несприятливим — 9 лютого.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водоліям слід запастися терпінням, адже початок тижня буде тяжким. І лише в другій її половині все налагоджуватиметься. Доведеться багато працювати і з перепадами настрою. Намагайтеся тримати себе в руках і не здаватися. Займіться спортом та більше спілкуйтеся зі своєю другою половинкою — це допоможе вам повернутися у тонус.

Рак (22 червня — 22 липня)

На початку тижня Ракам можна розраховувати на підтримку другої половинки. Не довіряйте малознайомим людям — великий ризик обману та маніпуляцій. Перевірте ще раз інформацію в цей період. Із родичами взаємини будуть натягнутими. Не варто провокувати конфлікти. Поважайте та приймайте їх точку зору. Сприятливим днем буде 10 лютого, а несприятливим — 12 лютого.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіонів чекають на зміни. Не варто акцентувати увагу на негативних моментах — налаштуйтеся на позитив і рухайтеся вперед. Сказавши «ні» поганому настрою, ви досягнете успіху. Друга половина тижня піде у вас на налагодження взаємин із партнером в особистому житті. Сприятливими днями будуть 9, 10 та 12 лютого, а несприятливі не намічаються.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб майбутній тиждень почнеться з довгоочікуваної пропозиції особистого характеру. Вона здатна кардинально змінити ваше життя. У професійній діяльності вам не завадить здорова самокритика. У другій половині тижня особливо цінною якістю стане вміння слухати та розуміти оточуючих. Це допоможе згладжувати гострі кути, уникати непорозумінь та конфліктів, і знаходити компроміси.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали знаки Зодіаку, серед яких найбільше розумних жінок.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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