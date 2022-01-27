Кардинальні зміни в лютому прийдуть до шести знаків зодіаку: прогноз відомого астролога

Астролог Павло Глоба вважає, що у лютому 2022 року на кардинальні зміни можуть розраховувати шість знаків зодіаку. Про це повідомляє Rsute.

Водолію відкриються нові можливості, здійсняться бажання, але доведеться змінюватися самому, вчитися та вдосконалюватися.

Тельців можуть чекати зміни романтичного характеру, новий партнер, ближчі стосунки. Не виключена зміна світогляду.

Близнюкам належить переглянути своє коло друзів, відсіявши нещирих, нечесних, корисливих.

Леви можуть нарешті змінити затишну, але нудну обстановку на нові емоції і враження, почати життя з чистого листа. Астролог вважає, що всі зміни на краще.

У Дів може змінитися сімейний статус, новий період благоволить шлюбам. Крім того, можливі несподівані приємні матеріальні надходження.

Найбільші зміни очікують Терезів. Є ймовірність, що доведеться круто змінити життєвий курс, пережити руйнування колишніх ідеалів, але ці зміни — на краще, обіцяє Глоба.

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter