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Гороскоп

Мають чоловічу свідомість: названо найрозумніших жінок серед знаків зодіаку

14:59 5 лютого 2022
жінка

Складаючи жіночі гороскопи і визначаючи найрозумніші знаки зодіаку, астрологи звертають увагу, що деяким жінкам легко вдається з першого погляду справити враження інтелектуалок, показати компетентність у традиційно нежіночих сферах. Астрологи кажуть, що жінки-Овни, жінки-Скорпіони і жінки-Козероги мають чоловічу свідомість, завдяки чому і опиняються у виграші. Про це повідомляє Cluber.

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Жінок-Овнів астрологи називають природженими лідерами. Додаткові бонуси Овнам дає їхня природня проникливість, вміння ладнати з людьми, потяг до чоловічих занять. До недоліків Овнів можна віднести запальність та деяку наївність у життєво важливих питаннях.

У жінок-Скорпіонів астрологи виділяють неабияку інтуїцію, уміння бачити людей наскрізь. У гороскопах Скорпіонів називають жіночністю з чоловічими рисами.

У жінок-Козерогов повною мірою проявляються властиві їхньому знаку серйозність, уважність, витримка. Козероги-жінки чудово ладнають із чоловіками, добре вміють уникати конфліктів.

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Фото pixabay.com

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