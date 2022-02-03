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Гороскоп

Гроші люблять рахунок: названо дні у лютому, коли можна легко розбагатіти, і коли треба бути гранично обережним із фінансами

12:13 3 лютого 2022
Гроші люблять рахунок: названо дні у лютому, коли можна легко розбагатіти, і коли треба бути гранично обережним із фінансами

Після того, як відомий астролог Павло Глоба порадував Близнюків здатністю притягувати гроші, як магніт, ведичний нумеролог та експерт із психології цифр Анастасія Йорж дала загальні рекомендації на лютий. Вона розповіла Телеграфу, як потрібно поводитися з грошима у певний день місяця і в які дати високий ризик втратити всі гроші.

Найкращі дати для починань: 1, 7, 9 (після 10:49), 13 (після 13:09), 20, 24, 27 та 28 лютого.

Найкращі дати для початку розмов про збільшення зарплати — 5, 6, 9 (після 10:49), 12 (після 12:15), 13 та 20 лютого.

Найкращі дати для звільнення або зміни роботи — 1, 9 (після 10:49), 10, 13, 16 (після 16:56), 20, 24, 27 та 28 лютого.

Найкращі дати для роботи над новими ідеями та проектами — 1, 3, 5 (після 10:07), 9 (після 10:49), 12 (після 12:15), 13, 20, 24, 27 та 28 лютого.

Найкращі дати для операцій з нерухомістю — 1, 7 (після 10:25), 9 (після 10:49), 13 (після 13:09), 16 (після 16:56), 19 (після 21:04), 20, 24, 25 та 28 лютого.

Найуспішніші дні для грошових операцій — 1 (після 9:14), 3, 5, 9 (після 10:49), 12, 13 (після 13:09), 16, 19 (після 21:04), 20, 24, 27 та 28 лютого.

Небезпечні дні для бізнесу та важливих справ — 2, 4, 8 (після 10:36), 10 (після 11:08), 11, 14 (після 14:17), 17 (після 18:18), 23, 26 лютого .

Небажані дні для вирішення фінансових питань — 1 (з 8:46 до 9:14), 8 (після 10:36), 10 (11:08), 17 (після 18:18) лютого.

Небезпечні дні для всього, що пов'язано з грошима — 2 (після 9:33), 4, 11 (після 11:36) та 14 (після 14:17) лютого.

Ознайомтеся також із зодіакальним гороскопом на сьогодні, 3 лютого.

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