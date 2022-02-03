Багато роботи та переоцінка цінностей: гороскоп Павла Глоби на 4 лютого для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог Павло Глоба склав гороскоп для всіх знаків зодіаку на п'ятницю, 4 лютого 2022 року. Цього дня, за його прогнозами, доведеться дуже багато й наполегливо працювати. Складеться таке відчуття, що всі плани постійно відсуватимуться і переноситимуться.

Як пише Ftimes, астролог стверджує, що деякі люди повинні будуть переглянути свої цінності та пріоритети. Фінансова сфера та здоров'я мають бути в порядку.

Овнам у цей день потрібно упорядкувати життя, подолати розбіжності з оточуючими та стежити за своїм колом спілкування. У професійній сфері можливі суперечки та конфлікти.

Тільці будуть змушені робити цього дня те, що не подобається, а також підлаштовуватися під інших — як у роботі, так і в особистому житті. У романтичній сфері буде дуже важко, але варто багато в чому переступити через себе, щоб не виникло серйозного конфлікту.

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На Близнюків чекає день тепла та найщиріших почуттів. Можливі щасливі події у житті, а також досягнення небувалих вершин. Але розслаблятися не варто — треба працювати та долати перепони. Найбільшим досягненням цього дня буде збереження стабільності.

Комфорт працьовитих Раків зруйнують внутрішні суперечності. Не втрачайте можливостей цього часу та постарайтеся приділити достатньо уваги рідним та близьким людям. Цьому знаку зодіаку радять у всьому знаходити баланс та правильно розставляти пріоритети.

Леви можуть припуститися низки помилок. А все через гордість і зарозумілість. Ви можете образити людей, від яких залежить ваше благополуччя — теперішнє та майбутнє. Народженим під цим знаком краще сконцентруватися на роботі. З'являться всі шанси стабілізувати своє матеріальне становище, а в особистому житті можливі проблеми.

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Дівам необхідно мінімізувати навантаження та повноцінно відпочити. Ваші сили закінчуються, тому до підкорення вершин ви поки що не готові.

Терезам нагадає про себе минуле, причому в дуже невідповідний момент. Буде важко, але все це зробить представників цього знаку досвідченішим і жорсткішим. Не приймайте серйозних рішень цього дня.

Скорпіонам необхідно подбати про власний комфорт та якість життя. Для реалізації серйозних проектів поки що не вистачить енергії та грошей — слід зайнятися тим, що принесе вам достаток.

На Стрільців чекає яскрава та незабутня подія. Це може бути новина про поповнення сімейства, пропозиція руки та серця, доленосне знайомство. У професійному житті поки що вас все стабільно.

День Козерогів розпочнеться з прекрасного настрою, але вже до обіду почне зростати напруга, виникнуть проблеми. Все одним махом вирішити не вдасться.

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Водолії зможуть досягти успіху у бізнесі. День несприятливий для пошуку нової роботи. В особистому житті необхідно вміти йти на поступки та знаходити компроміси. Це чудовий час для того, щоб попрощатися зі шкідливими звичками та зайнятися здоровим способом життя.

Риби ризикують у цей день перейти від оптимізму до пригніченого стану. Не варто копатися у собі, порівнювати себе та результати своєї роботи з іншими. Не підштовхуйте себе до смутку і не перекреслюйте тим самим перспективи та шанси. Великий ризик конфліктів з рідними та близькими людьми, і це стане результатом давніх образ.

Раніше нумерологиня Анастасія Йорж дала загальні рекомендації на лютий, розповівши про дні, коли ризик втратити всі гроші особливо високий.

Фото Pixabay

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