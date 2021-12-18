Ракам, Овнам та Козерогам варто поберегти нерви: гороскоп для всіх знаків зодіаку з 20 по 26 грудня

Останній повний тиждень перед новим 2022 роком, який, якщо вірити астрологам, виявиться особливо вдалим для Водоліїв та Левів, буде дуже нервовим для Овнів та Дів, і сприятливим для Терезів. Про це пише ресурс slovofraza .

Овен

У Овнів багато справ можуть зриватися з невідомих чи несподіваних причин, тому корисно матиме про всяк випадок у кишені план «Б». Проте зірки зміцнять здоров'я, тому зараз не час сидіти без діла і просто чекати, поки все вирішиться само собою.

Телець

Тільцям, як повітря, сьогодні необхідно творче мислення. Без нього вони не зможуть досягти бажаних результатів на любовній та фінансовій ниві. Наприкінці тижня на перший план вийде працьовитість, але нагорода за працю може прийти лише після настання 2022 року.

Близнюки

У Близнюків може статися втрата фізичних сил, і навіть проблеми зі здоров'ям. Тому їм астрологи радять більше відпочивати, призупинивши експансію у роботі та бізнесі. Важливо зайнятися насущними справами, паперовою тяганиною, вирішенням невідкладних завдань.

Рак

Ракам у період з 20 по 26 число варто поберегти свої нерви. Цей тиждень вкрай важливий, тому потрібно до всього ставитись спокійніше, щоб ухвалені рішення були максимально ефективними. Цим людям не варто забивати свою голову зайвими думками. Безтурботність, порушена суперечками, — це не привід зриватися на всіх поспіль. Мудрі та розумні Раки зможуть оминути будь-які чвари. Це допоможе їм зберегти поряд із собою удачу.

Лев

У Левів на цьому тижні може з'явитися багато нових ворогів. Їм також не варто приймати рішення надто швидко і прислухатися до думки оточуючих. У середині тижня можна сміливо робити покупки, готуючись до майбутніх свят.

Діва

Цього тижня Дівам важливо боротися з хибними деструктивними істинами, які вселяють оточуючі. Настав час згадати справжню причину, через яку вони рухаються вперед, займаються справами та роботою. Якщо це турбота про близьких, значить, потрібно шукати мотивацію в сім'ї та коханні.

Терези

Терезам на початку тижня через максимум зіркового потоку Урсіди вдасться зловити стан потоку. Це зробить людей даного Знака Зодіаку продуктивнішими, причому не лише у творчій та інтелектуальній сфері, а й у всіх інших. Ідилія триватиме до суботи. А 25 грудня Венера вдруге за місяць увійде в негативний аспект із Плутоном, що порушить плани Терезів.

Скорпіон

Скорпіонів очікує дуже продуктивний, яскравий і насичений тиждень, але вони частіше втомлюватимуться. Проте тиск з боку колег та начальства лише зростатиме. Тут важливо пам'ятати, що люди це робитимуть не зі зла, просто перед Новим роком наш світ зануриться у передсвятковий хаос.

Стрілець

Стрільцям цього тижня бажано прислухатися до слів оточуючих і бути гранично уважними до всього, що відбувається в цілому. Представники знаку зможуть також суттєво просунутися у спробах досягти любовного щастя.

Козеріг

Перше, чого варто уникати Козерогам у період з 20 по 26 грудня, це агресія, гнів, образи. Важливо тримати себе у руках, максимально керуючи своїми емоціями. І хоча робочі плани можуть руйнуватися, це не означає, що потрібно терміново міняти решту.

Водолій

Водоліям на цьому тижні необхідно ретельно планувати справи та складати розклад на кожен день. Не виключено, що цього тижня представникам знака також доведеться зіткнутися з деякими перешкодами, які вони раніше не спостерігали. У любовних справах це не так актуально, як у фінансових, але також можливо.

Риби

Цього тижня Рибам корисно буде займатися фізичними вправами, процедурами, що омолоджують, зміною стилю, турботою про здоров'я. Вади та помилки треба шукати насамперед у собі самих. Тільки так вдасться стати кращим і успішнішим, завершивши 2021 рік на позитивній хвилі.

Нагадаємо, «ФАКТИ» давали поради, як задобрити повелителя 2022 року — Водяного Тигра, щоб уникнути серйозних проблем.

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