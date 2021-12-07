Під керуванням Чорного Водяного Тигра: як задобрити повелителя 2022 року та уникнути серйозних проблем

Наступний 2022 пройде під управлінням Водяного Тигра — покровителя всіх цілеспрямованих людей. Якщо ви багато працюватимете у 2022 році, то Тигр обов'язково подарує вам багато нових можливостей. Він допомагає тим, хто заслуговує на це, пише сайт «Слова Фрази».

Тигр любить поміркованість у всьому. Тому не варто перевтомлюватись. Якщо людина у рік Тигра не має гарного самопочуття, вона, швидше за все, зазнає невдач у всіх сферах життя.

Щоб задобрити Тигра, намагайтеся об'єктивно оцінювати будь-яку ситуацію. Обережно та вдумливо оцінюйте всі плюси та мінуси.

Не потрібно пускатися в авантюри.

Не варто також поза увагою залишати випади ворогів. Потрібно з гідністю виходити з будь-якої ситуації.

Загалом, у 2022 році сильними, багатими та продуктивними будуть ті, хто сподівається лише на себе. Ті, хто працює в команді, теж зможуть стати успішнішими за умови, що вони не сподіватимуться на допомогу з боку.

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Тигр буде прихильним до тих, хто народився у рік Щура. У цей рік ви можете серйозно піднятися кар'єрними сходами й досягти успіху.

Биків Тигр буде випробувати на терпіння, завдяки чому їхній характер стане ще сильнішим й твердішим. Потрібно старанно продумувати кожен свій крок.



Для самого Тигра 2022 буде вдалим. Можна сміливо рухатися до своєї мрії, добиватися кар'єрних та любовних успіхів.

Народженим на рік Кролика (Кота) 2022 обіцяє вигідні пропозиції, сюрпризи та різкі зміни.

У Дракона у 2022 році закінчаться неприємні стосунки. Якими б не були ці зміни, вони призведуть до приємних несподіванок.



На представників Змії чекає багато несподіванок. Ви балансуватимете між провалом та запаморочливим успіхом. Найбільш вдалим 2022 буде для творчих людей.



Тим, хто народився в рік Коня, у 2022 році потрібно буде взяти себе в руки та діяти. Тільки тим, хто не побоїться показати свої амбіції, Тигр відчинить усі двері.

Козі (Вівці) рік Водяного Тигра видасться складним. Можуть бути різкі зміни, втрати, неприємні події та розчарування.



Для Мавп 2022 буде дуже активним. Не треба боятися змін, будьте рішучі та стабільно емоційні.

Півню на рік Тигра не варто розпочинати нові справи. Можуть бути проблеми та труднощі на роботі.

Собаці Тигр принесе щастя та успіх. Будуть відкриті нові горизонти та можливості. Цього року потрібно працювати не покладаючи рук, і удача не забариться.

Свині (Кабану) 2022 принесе зміни, але якими вони будуть — повністю залежить від вас самих. У рік Тигра варто зберігати спокій, розвивати у собі розсудливість та мудрість. Знайте, все, що подарує вам Тигр, виявиться вам по плечу!

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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