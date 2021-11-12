Улюбленці Чорного Водяного Тигра: Павло Глоба розповів, кому зі знаків зодіаку зірки пророкують везіння та щастя у 2022 році

З січня 2022 року розпочнеться етап Водяного Тигра, який символізує достаток, силу та щедрість. Астролог Павло Глоба розповів, кому пощастить вже на початку нового року, повідомляє sibkray.

На його думку, 2022 рік принесе багато щастя у різних сферах життя та залікує рани 2021 року. Хоча для всіх знаків зодіаку новий рік обіцяє везіння, зірки все ж таки до деяких представників зодіакального кола будуть прихильнішими.



Новий рік принесе Стрільцям багато можливостей. У фінансовому відношенні на них чекає достаток та великий бізнес. Єдиною проблемою для них наступного року буде стрес. Якщо Стрільці зможуть керувати своїм настроєм, то це не позначиться на здоров'ї та справах.

У 2022 році на Овнів чекає багато приємних подій. Складним та відповідальним для них виявиться період з січня по березень. У цей час доведеться зайнятися переоцінкою цінностей, звернути увагу на свій спосіб життя, відкоригувавши його. Рік принесе фінансовий добробут.

Січень стане вдалим для тих Близнюків, хто закінчить усі справи у році, що минає. Близнюки вже у перші тижні наступного року почнуть пожинати плоди своєї старанності, що добре позначиться на керівництві та на матеріальному становищі. Міняти роботу та місце проживання краще у травні.

Для Раків 2022 буде повний нових випробувань. У першій половині року у них буде більше роботи, але вони знайдуть рішення, що дозволить збалансувати особисте та професійне життя. 2022 рік обіцяє народженим під цим знаком досягнення поставленої мети.

Втілити у реальність свої мрії зможуть Скорпіони. Зробити це можливим вдасться завдяки покращенню фінансового стану. У новому році багато представників знаку зможуть зустріти своє кохання.

Раніше Павло Глоба вже передбачив неймовірний успіх деяким знакам зодіакального кола наступного року.

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