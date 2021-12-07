На Водоліїв чекає визнання, а Козорогів фінансовий успіх: сім знаків зодіаку супроводжує успіх 7 грудня

Карти Таро можуть розповісти про будь-яку таємницю, а також вказати, на які аспекти сьогоднішнього дня варто звернути особливу увагу, щоб уникнути неприємностей, а все задумане виповнилося. Гороскоп по картах Таро на 7 грудня пропонує сайт «Слова Фрази».

Овен — Верховний Жрець. Овнам у вівторок вдасться досягти повноцінної внутрішньої гармонії та набути абсолютно нових емоцій.



Телець — Четвірка Жезлів. Найважчий етап у Тельців пройшов і після нього залишилися лише добрі спогади. Тепер на вас чекає повне умиротворення.

Близнюки — Сімка Жезлів. Близнюкам головне добре продумати ходи, і тоді ворог отримає по заслугах.



Рак — Десятка Жезлів. Гороскоп на сьогодні за картами Таро обіцяє Ракам розчарування. Рак перебуває у постійному пошуку, і жодний з варіантів не влаштовує. Але іноді варто просто придивитися або інакше поглянути на світ.



Лев — Двійка Денаріїв. Леву варто замислитися над своєю поведінкою. Сьогодні для Лева не мають значення ні гроші, ні люди. Вони готові поставити все на кін. Якщо переможете — виграєте трохи, якщо програєте — втратите все.



Діва — Маг. Дівам Таро обіцяє інтелектуальні можливості. Сьогодні справа, за яку ви візьметеся, обов'язково вам вдасться і вам хочеться працювати сильніше та активніше.

Терези — Трійка Мечів. Для Терезів настав час позбутися залежності та стати прагматичнішими.



Скорпіон — П'ятірка Денаріїв. Карта, яка випала, означає кризу, поневіряння та тривоги. Але жодних серйозних втрат чи горя не буде. Якщо ви покірно перенесете всі випробування, вже за кілька днів на вас чекає суттєва винагорода.

Стрілець — Коханці. Гороскоп за картами Таро обіцяє вам любовне захоплення. Карта, що випала, обіцяє глибокі душевні переживання.



Козоріг — Шістка Жезлів. Карта позначає період багатства, стабільності, повноти життя та впевненості у завтрашньому дні. До вас прийде фінансовий успіх, на який ви давно чекали й заслужили.



Водолій — Десятка Денаріїв. Водоліям настав час отримати визнання та порадіти своїм досягненням. Як варіант — зміни свідомості цього дня.

Риби — Паж Мечів. Карта означає роз'яснення, прояснення ситуації, якийсь свіжий струмінь, завдяки якому раптом відкривається істинний сенс того, що відбувається, і навіть найзаплутаніша справа стає простою й зрозумілою.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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