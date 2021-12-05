Астрологи назвали три знаки зодіаку, які отримають несподіваний подарунок долі у грудні
У грудні деяким знакам зодіаку світить чималий фінансовий додаток. Але щоб отримати бажане, їм потрібно докласти зусиль, пише «Лайф».
У грудні варто постаратися на роботі Терезам — від їхньої активності залежить розмір можливого багатства. Цьому знаку зодіаку варто подумати, якими шляхами він ще не скористався, і не соромитися діяти.
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Близнюки вже мають змогу заробити. Потрібно тільки не опускати руки й рухатися вперед до мети, тим більше, коли приз того стоїть — у всіх сенсах.
Досягнення й неймовірні звершення у Козорогів у крові, а тому немає нічого дивного, що й наприкінці року на них чекають перемоги. Швидше за все, для цього знака зодіаку у долі приготовлено щось особливе — можливо просування кар'єрними сходами. Але про онлайн-сферу забувати не варто — зірки обіцяють тут приємний фінансовий бонус.
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Фото: https://ua.depositphotos.com340
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