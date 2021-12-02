Фінансовий успіх та нові можливості: гороскоп на грудень від астролога Хаяла Алекперова

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на грудень 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Початок місяця порадує Овнів позитивними змінами у професійній сфері. Ті завдання, в яких ви довго натрапляли на труднощі та перешкоди, вдасться розв'язати легко та з максимальною вигодою для себе. Наприкінці грудня зірки обіцяють перспективні знайомства. На вашому шляху з'являться люди, які позитивно вплинуть на вашу долю.

Телець

Розташування небесних тіл обіцяє Тельцям успіх у фінансових питаннях. Представники знаку зможуть помітно покращити свій добробут. Головне при цьому швидко реагувати. Оскільки через недовірливість і тривалі роздуми над тим, як вчинити, можете втратити чимало вдалих шансів.

Близнюки

У цей період Близнюки можуть бути надмірно емоційними та категоричними. Що, своєю чергою, здатне стати генератором багатьох конфліктів та сварок з оточенням. Але помиритися та налагодити стосунки буде не так просто, як ви розраховували. А тому намагайтеся бути стриманішими. А свою енергію краще постарайтеся направити в інше русло. Наприклад — у творчість.

Рак

У цей період Раки можуть раз у раз розбирати свої помилки та промахи, аналізувати колишні невдачі. Але не варто зациклюватись на минулому. Саме зараз зірки нададуть вам чимало можливостей змінити майбутнє. Уважніше огляньтеся і не проґавте їх!

Лев

У цей час натхнення буде вірним супутником Левів. Представники знака можуть із запалом братися за нові починання, генерувати ідеї, складати плани. Але тут дуже важливо зберігати обраний темп і не залишати справи на півдорозі. Як би не хотілося відволіктися, сконцентруйтесь на головній меті!

Діва

У грудні Діви раз у раз можуть відволікатися на допомогу оточуючим людям, забуваючи при цьому про свої власні справи. Порада зірок — частіше говорити «ні» у тих ситуаціях, коли хтось намагається розв'язати свої проблеми вашими руками. Кінець місяця — вдалий час для покупки. Ваші придбання будуть вигідними.

Терези

Перший місяць зими обіцяє Терезам позитивні зміни у фінансовій сфері. Представники знака можуть помітно покращити свій добробут та вивести доходи на новий рівень. Головне при цьому — триматися якомога далі від песимістів. Вірте у власні сили, і вам все вдасться.

Скорпіон

Цей місяць для Скорпіонів — сприятливий період для того, щоб позбавитися баласту. Чи це шкідливі звички, чи «токсичні» стосунки — саме час попрощатися з ними. У вас буде для цього достатньо сили волі.

Стрілець

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються у вашому житті. Те, що здається чергою перепон та тотальних невдач на вашому шляху, насправді може виявитися новими та цілком сприятливими можливостями змінити життя на краще. Головне — вчасно подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Козеріг

У цей час на Козерогів очікують внутрішні зміни. У зв'язку з чим представники знаку зможуть легко залагодити давні конфлікти та розбіжності з близькими людьми. А ось зі здоров'ям варто бути обережнішими. Легковажність, властива Козерогам, може помітно посилити ситуацію. І щоб легке нездужання не переросло в серйозну недугу, не відкладайте візит до лікаря.

Водолій

Вже на початку місяця у Водоліїв з'явиться маса планів і нових цілей. Але не поспішайте ділитися ними з оточенням. Є велика ймовірність, що вас закидають непотрібними порадами, які зіб'ють з вірного шляху та завадять виконати задумане. У професійній сфері намагайтеся бути активнішими. Ваш запал і цілеспрямованість можуть стати початком просування кар'єрними сходами.

Риби

У грудні Рибам часто доведеться ухвалювати рішення тут і зараз. Що для недовірливих представників знака може стати справжнім випробуванням. Порада зірок — бути сміливішими. Ви маєте всі шанси досягти бажаних висот. Головне — не боятися зробити перший крок у їхньому напрямку.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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