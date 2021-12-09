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Гороскоп

Холодна голова та мінімальні витрати: п'яти знакам зодіаку пощастить із фінансами у 2022 році

17:30 9 грудня 2021
гороскоп

2022 року не всім знакам зодіаку пощастить із фінансами. Декому вдасться задобрити покровителя року і навіть розбагатіти, а іншим доведеться дуже постаратися, щоб не втратити вже накопичене. Астрологи обіцяють фінансовий успіх п'ятьом знакам зодіаку, повідомляє slovofraza.

Левам у 2022 році зірки радять приймати рішення на холодну голову, не поспішати з вибором, довіряти інтуїції, але не забувати про логіку. Леви досягнуть успіху, якщо будуть не тільки допомагати, а й приймати допомогу у відповідь.

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Для Дів рік буде напруженим, але продуктивним. Важливо не перетворити гонку за успіхом на самоціль, оскільки закінчиться все в такому разі повним вигорянням. Рік принесе успіх творчим Дівам, та й в інших представників знака відкриються можливості для креативу.

Терезам у 2022 році потрібно стежити за тим, куди йдуть гроші, контролювати свої покупки, обходитися мінімальними витратами. Фінансовий успіх чекає на представників знаку, що працюють у сфері продажів.

У Козерогів рік мине під знаком обережності та вичікування. Такий підхід сприятиме фінансовому успіху. Козерогам астрологи пророкують великий успіх у фінансах.

Рибам гороскоп обіцяє успішні нові проекти, цікаві події. Декому вдасться змінити роботу, відкрити свій бізнес чи іншим способом кардинально змінити джерела прибутку.

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