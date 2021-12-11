Що чекає на Україну в 2022 році: опубліковано таро-прогноз для нашої країни
Напередодні Нового року не тільки кожен українець хоче знати, що особисто на нього чекає у майбутньому, а й що чекає на рідну Україну. Чи закінчиться війна, як влада вирішуватиме питання повернення Криму та окупованого Донбасу, чи зміниться життя в країні на краще — ці та багато інших питань хвилюють людей.
Тарологи склали гороскоп для України на 2022 рік, повідомляє «Новий канал».
За їхнім прогнозом, Україні випало три карти Таро — Правосуддя, Королева Мечів та Колісниця.
Карта Правосуддя говорить про те, що в Україні у 2022 році настане ера справедливості. В країні почне діяти закон, а українці нарешті отримають у відповідність до результатів своєї праці.
На думку тарологів, на Україну чекає божественна справедливість. Вона протистоїть людському правосуддю, яке піддається впливу, особистим уподобанням чи небажанню відрізнити брехню від правди.
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Друга карта — Королева Мечів — означає жінку, яка має владу й авторитет, а також намір використовувати їх для досягнення власних цілей. Швидше за все, карта вказує на певну особистість у майбутній історії.
Іншим значенням картки є втрата. Це відображає сьогоднішню Україну, в якій вісім років триває війна.
Третя карта — карта Колісниці — вказує на те, що знайдуться сили, які зможуть подолати розбіжності та суперників. Колісниця Таро символізує перемогу над усіма. Україна вистоїть — усі вороги будуть зламані, країна рухатиметься до прогресу та мирного процвітання.
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Фото: https://ua.depositphotos.com178
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