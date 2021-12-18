На Тельців чекає зміна роботи, а на Водоліїв — прибуток: які фінансові успіхи та занепади будуть у знаків зодіаку у 2022 році

З настанням нового року новий цикл починається й у всього зодіакального кола. Цілком змінюються «правила гри», у тому числі й у фінансовій складовій.

Про те, наскільки фінансово успішними будуть представники сузір'їв у 2022 році, розповіла астрологиня Віра Хубелашвілі, повідомляє «5 канал».

Овнам цього року слід сконцентруватися на довгострокових цілях. Цей знак буде фінансово успішним лише у тривалому просуванні власної справи. Активно працюйте і успіх буде на вашому боці.

У наступні 12 місяців на Тельців чекає зміна роботи, а то й не одна. Навіть якщо цього не станеться, то доля подасть вам можливість їздити у відрядження, здійснювати подорожі та раптові поїздки — ви постійно будете у русі.

Першу половину року Близнюкам краще витратити на накопичення «фінансової подушки», тому що друга половина обіцяє їм великі витрати. Близнюкам слід добре проаналізувати події, що відбуваються, й власні помилки.

Ракам краще не будувати грандіозних планів на першу чверть року. Навесні вони отримають більше можливостей для відпочинку, навіть вдасться накопичити трохи грошей.

2022 рік для Левів виявиться дуже вдалим у фінансовому плані. Головне — не забувати про сім'ю та вчасно закривати невеликі борги. Але зі знижками Левам не везтиме — всі товари для них будуть за повною ціною.

Взимку та навесні Дівам доведеться почекати з великими покупками та витратами на ремонт. Зате влітку й восени у них буде чудова можливість витратити весь капітал, що накопичився.

У Терезів вкрай ймовірні періодичні проблеми з фінансами. Однак це не привід засмучуватися, а лише причина замислитися над тим, як можна заощадити та не витратити зайвого.

З початку року Скорпіонам потрібно скласти список цілей на кожен місяць. Цього року фінансова енергія благоволить саме Скорпіонам — вони зможуть заробити стільки грошей, що їх не буде куди подіти.

Щоб у Стрільців у 2022 році були гроші, їм потрібно постійно виявляти свою активність. Трудоголікам всесвіт надасть дуже багато перспектив та ділових пропозицій, які принесуть пристойні заробітки.

У першій половині року Козорогам доведеться пережити серйозні фінансові труднощі, але влітку вони зможуть пожинати плоди своєї праці.

Фінансовий стан Водоліїв сильно зміниться. У 2022 році представникам цього знака випаде можливість отримання значної фінансової винагороди у вигляді премії, повернення боргу або іншого прибутку.

У 2022 році Риби змінять сферу своєї діяльності — це допоможе їм добре заробити. Завдяки цьому рік у цього знака буде стабільним і надійним. Найкраще, що можна зробити — підвищити рівень своєї фінансової грамотності й почати накопичувати на щось справжнє.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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