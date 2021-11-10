Для багатьох день виявиться вдалим, оскільки переважатиме вплив позитивних тенденцій. Сприятливий збіг обставин може допомогти у розв'язанні серйозного питання. Успіху у справах зможуть досягти ті, хто звик нестандартно мислити та готовий до експериментів. На особистому фронті можливі приємні зустрічі та цікаві знайомства.

Тельцю випаде вдалий шанс втілити у життя свою давню ідею. Не соромтеся звертатись за допомогою, якщо така знадобиться. Сьогодні вам не відмовлять. На службі зумієте досягти успіху у справах, що вимагають зосередженості, акуратності та уваги до дрібних деталей. Це сприятливий час для оформлення документів у різних інстанціях.

Левам зірки обіцяють успіх у багатьох сферах життя. На службі зумієте підвищити свій авторитет, швидко впоравшись зі складними та нестандартними завданнями. На особистому фронті можливі сюрпризи чи подарунки. Це гарний період для позбавлення від шкідливих звичок або початку боротьби з зайвою вагою.

На Козерога чекає чудовий день. Вашим досягненням сьогодні багато хто позаздрить. Ви зможете впоратися навіть з тими справами, які іншим не під силу. Вдалими будуть угоди та незаплановані покупки. Ймовірно покращення фінансового стану. Також зірки обіцяють перемоги на амурному фронті.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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