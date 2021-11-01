Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, ексклюзивно для «ФАКТІВ» склав гороскоп здоров'я на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Кінець осені для Овнів — сприятливий час, щоб зайнятися профілактикою хронічних захворювань. У вас є всі шанси здобути перемогу над недугами. Головне — зробити перший крок у цьому напрямі вже від початку місяця.

Телець

На початку листопада Тільцям варто остерігатися застудних та вірусних захворювань. Імунітет представників знаку може бути ослаблений. А тому наражати організм на додатковий ризик на кшталт переохолодження не варто.

Близнюки

У цей період у представників знаку може бути багато справ, які доведеться вирішувати відразу й без зволікань. Але як би не хотілося у всьому досягти успіху, не варто забувати про свою нервову систему. Частіше влаштовуйте собі незапланований відпочинок. Інакше можете зіткнутися з нервовим зривом.

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Рак

У листопаді панацеєю від усіх хвороб для представників знаку може стати подорож. Зміна обставин та яскраві враження не лише подарують Ракам заряд натхнення, а й допоможуть позбавитися нервової напруги.

Лев

Наприкінці осені зірки радять представникам знаку уникати надмірних навантажень та екстремальних спортивних занять. Є велика ймовірність отримати травму.

Діва

Не варто ігнорувати своє погане самопочуття та покладатися на «можливо». Вже за перших ознак недуги постарайтеся звернутися до лікаря. Інакше ваша легковажність може мати серйозні наслідки.

Терези

Початок місяця для Терезів — не найкращий час для сміливих гастрономічних експериментів. Ваша травна система й так буде вразливою. А тому, щоб не натрапляти на труднощі, подбайте про правильне харчування.

Скорпіон

У цей час сила волі Скорпіонів буде на максимумі. Тому представники знаку можуть легко замінити свої шкідливі звички на корисні. Головне при цьому — взятися за це вже від початку місяця.

Стрілець

Наприкінці осені Стрільці можуть зіткнутися з захворюваннями серцево-судинної системи. І причиною, швидше за все, стануть переживання щодо професійної сфери діяльності. Порада зірок — простіше ставитися до робочих негараздів.

Козеріг

Цей місяць час від часу може впливати на нервову систему Козерогів стресами та непередбаченими труднощами. Але не варто йти на поводі в обставин. А відволіктися від неприємних емоцій допоможе шопінг.

Водолій

У цей період вразливим місцем Водоліїв можуть стати суглоби та опорно-руховий апарат. Щоб уникнути травм або розтягнення, намагайтеся не забувати про якісний відпочинок та заняття спортом.

Риби

Кінець осені обіцяє Рибам чимало різких змін. У зв'язку з чим консервативні представники знаку можуть раз у раз обмірковувати варіанти подальшого розвитку подій та переживати з приводу ситуацій, які ще не сталися. Не дивно, що головний біль і мігрень можуть стати їх вірним супутником. Порада зірок — частіше перемикати свою увагу. Наприклад, присвятіть більше часу своєму хобі.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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