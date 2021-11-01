Несподіваний дохід та просування по службі: гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог, двічі переможець проєкту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Початок листопада — сприятливий період для нових починань. У представників знака буде достатньо часу і сил, щоб втілити у життя те, що вони задумали. Наприкінці місяця зірки обіцяють Овнам несподіваний прибуток. Скористайтеся цим приводом, щоб порадувати себе приємними покупками.

Телець

Останній місяць осені для Тельців — період, коли з'явиться шанс виправити свої колишні помилки та промахи. Є велика можливість взятися за ті справи, з якими ви раніше впоралися погано. І тут головне — не переживати. Зараз на вашому боці — досвід. Наприкінці місяця можливі сварки із близькими людьми. А тому зірки радять утриматися від критики та колючих зауважень.

Близнюки

У цей період Близнюки будуть сповнені сил та енергії, що дозволить їм втілити у реальність давні плани. Але при цьому зірки радять представникам знаку частіше дослухатися думок близьких людей. Це допоможе уникнути багатьох труднощів. Наприкінці листопада можливі проблеми у побутовій сфері. Щоб уникнути їх, намагайтеся не відкладати на завтра питання, які можете вирішити сьогодні.

Рак

Кінець осені обіцяє Ракам просування кар'єрними сходами. Від тих професійних цілей, які раніше здавалися далекими, вас може відокремлювати лише один крок. І тут представникам знака варто набратися рішучості, щоби його зробити. Наприкінці місяця зірки обіцяють душевні зустрічі зі старими друзями. Постарайтеся знайти час, щоб перемикнутися.

Лев

У цей період божевільний життєвий темп, у якому звикли жити Леви, трохи сповільниться. Тож у представників знака з'явиться більше вільного часу. Постарайтеся у цій ситуації не навантажувати себе іншими турботами. Приділіть час своєму хобі або нічого не робіть. Наприкінці місяця будьте уважнішими у питаннях підрахунків та фінансів — є ризик припуститися помилки.

Діва

У цей період зірки не радять Дівам поспішати з висновками. Ті ситуації, які представникам знака здаються провалом і невдачею, дуже скоро можуть кардинально змінити життя на краще. Головне — вчасно озирнутися на всі боки і зорієнтуватися. Наприкінці листопада розташування небесних тіл обіцяє Дівам додатковий дохід. Не пропустіть можливість покращити свій фінансовий стан.

Терези

Початок місяця для Терезів — сприятливий час, щоб розібратися зі старими завалами та завершити давно розпочаті справи. У середині листопада зірки обіцяють представникам знаку перспективні знайомства. На вашому шляху з'являться люди, які допоможуть досягти успіху.

Скорпіон

Не варто засмучуватися, якщо обставини складаються не так, як ви розраховували. Цілком можливо, що доля надасть вам сценарій, набагато цікавіший і вдалий. Наприкінці листопада зірки радять бути активнішими у професійній сфері діяльності. Не бійтеся говорити про свої ідеї — ви легко зможете знайти однодумців.

Стрілець

Цей місяць обіцяє Стрільцям прибуток. Навіть ті справи та починання, на які представники знака взагалі не робили ставку, можуть принести дохід. Але при цьому Стрільцям варто більше уваги приділяти своїй родині. Близькі будуть дуже потребувати вашої уваги.

Козеріг

Місяць обіцяє Козерогам масу приємних вражень та яскравих емоцій. Цілком ймовірні спонтанні подорожі чи несподівані цікаві знайомства. У середині листопада зірки радять Козерогам бути економнішими. Оскільки є велика можливість несподіваних витрат.

Водолій

У цей період розташування небесних тіл може підштовхувати Водоліїв до надмірної емоційності та запальності. Але не варто йти на поводі у почуттів. Інакше ризикуєте спровокувати чимало конфліктів. А щоб емоційно розрядитися, намагайтеся більше часу проводити наодинці зі своїми думками.

Риби

У цей час Рибам слід уважніше ставитися до свого оточення. Серед людей, які намагаються з вами подружитися, можуть бути недоброзичливці. А тому не поспішайте відкривати себе у щирих розмовах. Наприкінці місяця можливі труднощі у сфері кар'єри. Щоб уникнути їх, будьте пильні у вирішенні рутинних завдань — саме там ризикуєте припуститися помилок.

Раніше відомий астролог Павло Глоба розповів, на кого зі знаків зодіаку в листопаді чекає успіх у справах, а кому краще уникати великого скупчення людей.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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