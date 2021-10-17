Павло Глоба розповів, кого з знаків зодіаку в листопаді чекає успіх у справах, а кому краще уникати великого скупчення людей

Листопад — час підбиття підсумків минулих місяців. Господар року Металевий Бик винагородить кожного представника знаків зодіаку по заслугах. Ті, хто викладався по повній, отримають відповідну нагороду як у трудовій сфері, так і в особистому житті, пише Клео .

Особисте життя

Нагороду в цій сфері отримають Леви, Козероги і Риби. Також Бик також буде прихильним до своїх улюбленців — Овнів і Тельців, обіцяючи їм успіхи в будь-яких починаннях, в т. ч. на любовному фронті. А ось Водолії будуть менш щасливими — спроби побудувати довгострокові плани і дотримуватися їх обернуться провалом. Глоба рекомендує представникам цього знаку довіритися долі і вирішувати проблеми в міру їх появи.

Фінанси

Тут, згідно з прогнозом Павла Глоби, збережеться принцип, що діяв протягом всього року: хто багато і старанно працює, той отримує хороший результат. Невиправдане везіння очікує тільки представників вогняних знаків — Овнів, Львів і Стрільців. Їм буде везти в більшості випадків, за які б справи вони не бралися. У той же час навіть їм Глоба рекомендує не ризикувати грошима, адже в відповідальний момент Фортуна може відвернутися, що призведе до великої фінансової втрати.

Здоров'я

Астролог нагадує, що Металевий Бик символізує собою завзятість, цілеспрямованість і відмінне здоров'я. На жаль, в листопаді 2021 року останнім зможуть похизуватися не всі представники знаків зодіаку. Наприклад, листопад виявиться складним для Львів і Стрільців. На них чекають постійні стреси, конфлікти з близькими людьми та колегами, перевтома на роботі. Глоба рекомендує уникати подібних ситуацій і не вплутуватися в сварки. Медитації і духовні практики допоможуть повернути емоційний баланс.

У Близнюків, Вагів і Водоліїв не виключені захворювання дихальних шляхів. Щоб зменшити ризик зараження, необхідно уникати місць великого скупчення людей, частіше бувати на природі, приймати вітаміни і вживати в їжу свіжі фрукти і овочі.

Дівам краще уникати вогню в будь-якому його прояві, адже несприятливе становище зірок істотно збільшує ризик отримати опіки.

Ракам, Скорпіонам і Рибам варто приділити увагу органам зору. Варто відвідати окуліста, щоб виявити проблеми на ранній стадії.

А ось на Козерогів, Тельців і Овнів чекають захворювання органів травлення. Павло Глоба радить переглянути свій спосіб життя і харчування, збагативши щоденний раціон.

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