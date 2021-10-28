Любовні перемоги та критика недоброзичливців: семи знакам зодіаку в листопаді не варто чекати біля моря погоди

Відомий астролог Павло Глоба, окрім порад на Рік Чорного Тигра, склав прогноз на листопад 2021-го і попереджає, що останній місяць осені принесе приємні зміни, а від семи знаків зодіаку вимагатиме рішучих дій. Про це повідомляє slovofraza.

Овнів у листопаді чекають деякі труднощі, але одночасно будуть і любовні перемоги, і припинення старої ворожнечі, і компромісні рішення.

Тельцям листопад принесе перепади настрою, напруження у відносинах із коханою людиною, але цього можна буде уникнути, якщо повноцінно відпочивати.

Близнюкам листопад подарує впевненість у собі, зміцнить харизму. Місяць буде сприятливим для занять спортом, покращення фізичної форми.

Для Раків настав час зайнятися справами, які відкладалися у довгу шухляду, навести лад на робочому місці, влаштувати прибирання будинку. Місяць подарує шанс побачити нові горизонти та спробувати змінити звичний уклад.

Для Лева місяць листопад буде місяцем зміни обстановки, подорожей, нових хобі. Важливо триматися подалі від недоброзичливців і осіб, які несуть негатив.

Для Діви місяць буде сприятливим, але важливо не сидіти і не чекати біля моря погоди. Якщо виявити рішучість, вдасться подолати страхи минулого, подолати внутрішні переживання, а там, де було допущено помилку, почати все наново.

Терезам астролог обіцяє сприятливий кінець місяця, особливо з фінансової точки зору. У решті періоду необхідно не плекати марних очікувань і постаратися знайти час для фізичного та душевного відновлення.

Скорпіонам важливо не ставити свої дії у залежність від чужої критики та більше прислухатися до своїх власних відчуттів. Життєвих сил у листопаді не вистачатиме.

Стрільцям наступного місяця важливо уважно аналізувати інформацію, що надходить — вона допоможе прийняти важливе рішення. У листопаді астролог радить уникати конфліктів.

Для Козерогів настав час виділити першочергові завдання, щоб не розпорошуватися на безліч дрібних питань. Зірки пророкують період, коли вдасться позбавитися старих комплексів.

Водолію листопад принесе доленосні зустрічі, вирішення давніх проблем, нові романтичні стосунки.

Рибам Павло Глоба радить не надто довіряти оточуючим, не ділитися своїми планами та без потреби не ризикувати. Ще одна порада астролога — триматися подалі від ненадійних людей, здатних на зраду.

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Фото pixabay.com

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