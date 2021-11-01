Коли розраховувати на фінансовий успіх, а коли відбиватись від любовних проблем: гороскоп на листопад

У листопаді, коли представники всіх знаків зодіаку можуть залучити позитивну енергію та удачу завдяки лише одній речі, слід виявляти завзятість і силу духу — тоді удача вам обов'язково посміхнеться.

Так, велику покупку, наприклад, машину або квартиру, краще планувати у період з 1 по 11 листопада, пише hochu.ua. Адже цей період буде великий вплив Юпітеру. У такі дні можна брати товари на виплат або оформляти кредит. Зірки радять не відмовлятися 6 та 7 листопада від пропозицій підзаробити. Особливо тим, хто зазнає фінансових труднощів.

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А ось із 14 до 17 листопада на перший план вийдуть особисті проблеми. Не виключено, що комусь із давніх партнерів чи подружжя захочеться «сходити наліво». Цей період пройде під впливом напруженого аспекту між Венерою та Хіроном. Так що у ці дні, якщо не хочете наламати дров, краще спробуйте проводити дозвілля з коханою людиною, згадавши початок вашої романтичної історії. Розважайтеся разом або вирушайте у подорож.

Нептун, який гармонійно взаємодіє з Білим Місяцем, надасть можливість змінити своє життя у період з 28 по 30 листопада. У ці дні слід слідувати поривам своєї душі, до всього підходити творчо. Щоправда, якщо раптом вам спаде на думку прокотитися на великій швидкості, то краще від такого пориву відмовитися — у потенційно небезпечних ситуаціях треба бути дуже обережними.

Матеріал «Терезам не можна помилятися, а Водолії вирішать складне завдання: семи знакам зодіаку зірки допоможуть залучити успіх з 1 по 7 листопада» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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