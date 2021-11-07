Терези подолають труднощі, а Водолії підкорять нові вершини: семи знакам зодіаку зірки обіцяють успіх з 8 по 14 листопада

Гороскоп за картами Таро обіцяє, що наступний тиждень з 8 по 14 листопада дасть шанс досягти успіху деяким знакам зодіаку, пише slovofraza.

Для Овнів черговий тиждень починається з успіху. Карти обіцяють досягнення поставленої мети, завершення труднощів та отримання заслуженої нагороди. Налагодяться особисті стосунки, і Овни зможуть зміцнити кохання.

Винахідливість та нестандартні рішення допоможуть Тельцям вирішити складні завдання та заробити відмінну репутацію, а активність та сміливість не дадуть упустити нових можливостей. Цього тижня на Тельців чекають хороші зміни. Вони зможуть подолати тимчасові труднощі, якщо оптимістичні і впевнені в тому, що роблять.

Близнюкам варто розпочати тиждень із завершення важливої справи, щоб у майбутньому не гаяти дорогоцінного часу. Зберігаючи спокій та гарний настрій, Близнюки зможуть подолати труднощі та здобути нагороду. Їм необхідно подолати внутрішні страхи та сумніви, які заважають щасливому життю. Набуття внутрішньої гармонії та вміння чути свій внутрішній голос допоможуть Близнюкам знайти правильне рішення та вихід із скрутного становища. Наприкінці тижня Близнюків чекають зміни на краще.

На початку тижня на Раків чекають грандіозні зміни. Вони повинні залишатися спокійними, щоб не не відштовхнути успіх. Раки зможуть впоратися із наміченими справами, якщо не зволікатимуть. Внутрішній голос допоможе та вкаже правильний напрямок, а також застереже від необдуманих дій.

Левам необхідно взяти паузу, щоб скоригувати плани. Така тактика допоможе їм уберегтися від помилок у майбутньому та втілити заплановані справи вчасно. Упродовж тижня Леви отримають нагороду за виконану роботу, а також зможуть намітити для себе нові цілі. Перешкод на шляху не буде, тому Леви можуть відсвяткувати перемогу та зайнятися підкоренням нових вершин.

Дівам належить ухвалити важливе рішення, яке допоможе їм вийти на новий рівень успіху. Поспішати не потрібно — скасувати зроблене не вдасться. Карти говорять про нові перспективи. Дівам не можна сумніватися в собі і боятися робити перші кроки. Доля буде в їхніх руках, і керувати нею треба мудро. Їм потрібно знайти гармонію між почуттями та розумом, щоб не приймати необачних рішень. Подолати будь-які перешкоди на шляху до щастя буде простіше, якщо вірити в успіх.

Терезам карти вказують на активний початок тижня, коли в їхніх силах буде подолати труднощі і впоратися з вирішенням складних завдань. Терезів чекає спокійна середина тижня. Справи просуватимуться неспішно, проте наприкінці тижня Терези будуть винагороджені за старанність та вміння стримувати емоційні пориви.

Цей тиждень буде для Скорпіонів досить спокійним. Їм слід слухати голос розуму, а також переймати мудрість наставників. На них чекають нові події, які приведуть Скорпіонів до успіхів. Їм не можна недбало ставитися до своїх обов'язків, і Скорпіони повинні розуміти, що безтурботність не повинна збити зі шляху і змусити працювати абияк. Карти обіцяють їм позитивне завершення листопадового тижня та можливість досягти успіхів у розпочатій справі, набути гармонії у відносинах, а також знайти точки дотику у ділових колах.

На початку тижня карти закликають Стрільців відмовитися від поспіху та суєти. Це час, коли потрібно поринути у себе, розставити пріоритети та відновити енергію для активної боротьби за свій добробут. Стрільців чекають нові успіхи, але досягти їх буде не просто, якщо діяти стрімко та безрозсудно. Карти закликають мудро правити своїм життям і не принижувати переваг оточення, а працювати в команді. На них чекають благополучні зміни, які прийдуть у життя не відразу. Знаки долі допоможуть знайти правильний шлях до успіху, якщо уважно стежити за подіями та довіряти інтуїції.

Козерогам карти вказують на необхідність діяти по совісті. Заслужити нагороду та відмінну репутацію вийде лише чесним шляхом. Козероги зможуть підбити проміжні підсумки та завершити ті справи, які потребують уваги. Наприкінці тижня вони зіткнуться з неоднозначними ситуаціями, коли ухвалювати рішення потрібно з обережністю. Інтуїція допоможе визначитися з напрямком дій і не зайти в глухий кут.

Водоліїв чекає активний початок тижня. Вони повинні бути обережними, щоб не допустити промахів. Водолії можуть сміливо займатися справами, знаючи, що на них чекає успіх. Карти радять не звертати зі шляху та оптимістично дивитися в майбутнє, не намагаючись обдурити чи схитрувати для досягнення благополуччя. На них чекає завершення труднощів, матеріальне благополуччя та можливість підкорювати нові вершини.

Протягом тижня Риби можуть збитися зі шляху, якщо потуратимуть сумнівам і тривозі. Карти обіцяють їм успіх у тому випадку, якщо вірити у свої сили та йти назустріч своїй мрії, прислухаючись до інтуїції та не поспішаючи з прийняттям важливих рішень. Риби зможуть завершити розпочаті справи, а також успішно втілити в життя плани. Порада карт бути чесними та оптимістично дивитися в майбутнє, щоб дрібні негаразди не змогли зламати дух перемоги.

Як писали «ФАКТИ», останній осінній місяць запам'ятається сприятливими змінами, які відбудуться у житті багатьох знаків зодіаку. За словами астролога Павла Глоби, який нещодавно пророкував неймовірний успіх шести знакам зодіаку в 2022 році, становище зірок і планет виявиться вкрай благотворним для будь-яких справ та починань. Однак він попередив, що для кількох представників зодіакального кола період не буде безхмарним.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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