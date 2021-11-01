Ревнощі та доленосні зустрічі: гороскоп кохання на листопад від двічі переможця «Битви екстрасенсів»

Відомий астролог, двічі переможець шоу «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на листопад 2021 року для всіх знаків зодіаку.

Овен

Для сімейних Овнів листопад — непростий період у сфері стосунків. Там, де раніше було непорозуміння, може виникнути серйозний конфлікт. І тут головне не уникати розмов — це тільки посилить небажану ситуацію. А ось виправити її допоможе спільна подорож чи романтичний сюрприз.

Телець

Початок місяця обіцяє одиноким Тельцям нові зустрічі. На вашому шляху може з'явитися людина, з якою складуться міцні та надійні стосунки. Головне при цьому — не боятися зробити перший крок.

Близнюки

Кінець осені дозволить сімейним представникам знака ще більше зблизитися зі своєю половинкою. Давні конфлікти та розбіжності вдасться вирішити легко. А ось самотнім серцям варто бути обережнішими з новими знайомствами. Є ризик розчарувань.

Рак

Зірки наполегливо радять сімейним представникам знака уникати критики та колючих зауважень на адресу коханих. Зараз серйозна сварка може спалахнути від найменшої іскри. А тому не варто давати ґрунт конфліктам.

Лев

Початок місяця потішить сімейних Левів романтичними сюрпризами. Не виключено, що партнер подарує вам те, про що ви давно мріяли. Головне при цьому — підготувати крок у відповідь зі свого боку.

Діва

Цей місяць — непростий час для сфери особистих стосунків. Конфлікти, які давно назрівали, зараз можуть вирватися назовні. І тут варто бути максимально обережними зі своїми словами. Є велика ймовірність завести з партнером розмову, про яку шкодуватимете.

Терези

Самотнім серцям зірки обіцяють низку нових знайомств. Представники знаку будуть у центрі уваги протилежної статі. Головне при цьому — не квапити події. Головною перепоною на шляху до особистого щастя цього місяця може стати саме ваша наполегливість.

Скорпіон

У цей період сімейні Скорпіони можуть відчувати гостру потребу у яскравих враженнях та зміні обстановки. Але не варто транслювати свій настрій на сферу особистого життя, вважаючи, що ваші стосунки «зжили себе». Влаштуйте спонтанну спільну подорож, усамітніться наодинці один з одним. І дуже скоро з'ясується, що ваш «сплін» викликаний абсолютно іншою життєвою ситуацією.

Стрілець

У листопаді впертість Стрільців може досягти свого піку. У зв'язку з чим представники знаку раз у раз можуть влаштовувати конфлікти з коханою людиною буквально на рівному місці. Але варто зауважити, що залагодити сварки цього місяця буде вкрай нелегко. А тому намагайтеся бути стриманішими і не вступайте у суперечки з партнером.

Козеріг

Початок місяця порадує самотніх Козерогів романтичними знайомствами. Ви маєте всі шанси зустріти свою долю. Головне при цьому — не боятися зробити перший крок назустріч своєму щастю та проявити ініціативу.

Водолій

У цей період бурхлива фантазія Водоліїв може підштовхувати їх до безпідставних ревнощів і марних підозр на адресу своєї половинки. Порада зірок — направити свою енергію та натхнення в інше русло. Наприклад, у творчість.

Риби

У цей період представникам знака варто частіше дослухатися порад своєї половинки. Це не тільки допоможе покращити стосунки в парі, але й убезпечить вас від багатьох помилок.

Раніше Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав загальний гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку.

Фото Pexels

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