Точно не восени: астрологи порахували, в які місяці народжуються найсексуальніші люди планети

Експерти підрахували, в які пори року і під якими знаками зодіаку на світ з'явилася більшість «гарячих» зірок. І дійшли висновку, що найсексуальніші красені і красуні світу народжуються в середині весни, наприкінці літа і в останній місяць зими. Такими є результати дослідження експертів-астрологів з США, пише «5 канал».

Фахівці підрахували, скільки визнаних у всьому світі «гарячих» зірок шоу-бізнесу з'явилися на світ в кожен місяць року і склали рейтинг. За основу дослідники взяли список з 500 найбільш привабливих зірок за версією порталу Ranker.

Квітень (Овен і Телець) — перше місце

Найбагатшим на зіркові іменини виявився квітень. 60 обожнюваних мільйонами артистів були народжені серцем весни. Серед них Емма Уотсон (серія фільмів про Гаррі Поттера), Галь Гадот («Чудо-жінка») і Майкл Фассбендер («12 років рабства», «Безславні виродки», «Люди Ікс»).

Серпень (Лев та Діва) — друге місце

За даними дослідницької групи FROM MARS, другим за сексуальністю місяцем народження став серпень — в кінці літа світ збагатився на 51 зірку з сексі-рейтингу Ranker. У їхньому числі темношкіра красуня Холлі Беррі («Бал монстрів», «Хмарний атлас»), Блейк Лайвлі («Століття Адалін», серіал «Пліткарка») і Кріс Хемсворт («Тор», «Гонка», «Месники»).

Лютий (Водолій та Риби) — третє місце

Бронзовий приз дістався Рибам і Водоліям, народженим в лютому. Серед 49 карколомних представників шоу-бізнесу в кінці зими земний шлях почали співачка Ріанна, рок-музикант Гарі Стайлс і актор Майкл Б. Джордан («Фантастична четвірка», «Просто помилувати»).

Найсексуальніший знак зодіаку — Овен

Експерти також вирахували, що більшість найсексуальніших і улюблених протилежною статтю зірок — Овни, слідом за ними йдуть Тельці, а завершують трійку Леви. Першість взяли такі артисти як Роберт Дауні-молодший («Залізна людина», «Шерлок Холмс», «Впритул») і Крістен Стюарт (сага «Сутінки», «Раневейс», «Світське життя»).

На другому місці Ембер Херд і Джордж Клуні, а на останньому — Дженніфер Лоуренс («Голодні ігри», «Мій хлопець — псих») і Джейсон Стейтем («Карти, гроші, два стволи», «Великий куш», «Гнів людський»).

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