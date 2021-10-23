Гороскоп Павла Глоби на 23 жовтня: кому в суботу доведеться боротися з труднощами, а хто отримає шанс «спіймати удачу за хвіст»

Зоряний експерт Павло Глоба прогнозує, що субота, 23 жовтня, буде досить позитивним днем, який більшості знаків зодіаку принесе нові можливості. Однак необхідно зуміти скористатися цими можливостями. Також астролог вже склав прогноз на листопад. Щоденний гороскоп від Глоби для всіх знаків зодіаку публікує slovofraza.

Овнам астролог радить почати працювати над своїми слабкими сторонами, але при цьому не впадати в крайнощі і зберігати правильну самооцінку.

Тельцям зірки обіцяють хороший день для творчості. Вдасться втілити в життя сміливі мрії. Підходить день і для романтики.

Близнюки можуть відчути незрозумілу тривогу. Розбираючись, що стало причиною, варто бути обережними.

Раків чекає насичений день, наповнений справами, а тому ввечері потрібно добре відпочити і подарувати собі щось цікаве.

У Львів можуть виникнути тертя з колегами або начальством, складний період потрібно перетерпіти, стримуючи емоції.

Дівам астролог обіцяє сприятливий день, щоб почати новий бізнес, дати старт новому проекту. Конкуренти залишаться позаду.

Терезів чекає складний день, потрібно буде чимало попрацювати. Не пропустити дрібниці допоможе докладний план.

Для Скорпіонів прийшов час подбати про здоров'я, налагодити правильне харчування, скласти програму на майбутнє.

Стрільцям суботній день варто присвятити прибиранню, а складні завдання відкласти до більш сприятливої дати.

Козерогам субота принесе підтримку близьких, впевненість у собі, цікаві зустрічі і відмінні результати.

Водолію день обіцяє виконання задуманого, багато радісних моментів, вагомі досягнення.

Рибам астролог рекомендує не упустити нові можливості і не боятися труднощів — їх можна перебороти.

Також вашій увазі прогноз і поради астролога для всіх знаків на період спадного Місяця, а також гороскоп на всі дні до кінця жовтня.

Фото pixabay.com

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter