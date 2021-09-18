Шлюб буде міцним: український астролог назвав п'ять знаків зодіаку, які зустрінуть любов до кінця року

Попри те, що до кінця року залишилося небагато часу, одиноким представникам деяких знаків зодіаку вдасться не тільки зустріти свою другу половинку, але й зіграти весілля. Астролог Влад Росс повідомив, хто ці щасливчики, передає FTimes.

У Овнів випадковий роман може перерости у довгострокові взаємовідносини, а то і в шлюб. Варто придивитися до Левів та Стрільців.

Леви звернуть увагу на своє кохання з минулого. Роман, що обірвався, може розвиватися зовсім по-іншому. Тільки від вас залежить перспектива цих стосунків. Сімейним представникам цього знаку пощастить більше — їхні почуття теж спалахнуть з новою силою.

Терезам теж посміхнеться успіх у сердечних справах. Самотні представники знаку зустрінуть людину близьку по духу. Треба трохи почекати і повірити в те, що у 2021 році ви не залишитеся самотніми.

У Стрільців у сердечних справах буде небувалий успіх. Постарайтеся не втратити ці взаємини вже на початковому етапі їхнього розвитку.

Риби вже найближчими днями можуть зустріти свого обранця. Ця зустріч стане початком періоду закоханості. У сімейних партнерів почуття спалахнуть з новою силою.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року від відомого екстрасенса Хаяла Алекперова на сайті «ФАКТІВ».

371

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter