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Гороскоп

Шлюб буде міцним: український астролог назвав п'ять знаків зодіаку, які зустрінуть любов до кінця року

20:03 18 вересня 2021
люди

Попри те, що до кінця року залишилося небагато часу, одиноким представникам деяких знаків зодіаку вдасться не тільки зустріти свою другу половинку, але й зіграти весілля. Астролог Влад Росс повідомив, хто ці щасливчики, передає FTimes.

У Овнів випадковий роман може перерости у довгострокові взаємовідносини, а то і в шлюб. Варто придивитися до Левів та Стрільців.

Леви звернуть увагу на своє кохання з минулого. Роман, що обірвався, може розвиватися зовсім по-іншому. Тільки від вас залежить перспектива цих стосунків. Сімейним представникам цього знаку пощастить більше — їхні почуття теж спалахнуть з новою силою.

Терезам теж посміхнеться успіх у сердечних справах. Самотні представники знаку зустрінуть людину близьку по духу. Треба трохи почекати і повірити в те, що у 2021 році ви не залишитеся самотніми.

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У Стрільців у сердечних справах буде небувалий успіх. Постарайтеся не втратити ці взаємини вже на початковому етапі їхнього розвитку.

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Риби вже найближчими днями можуть зустріти свого обранця. Ця зустріч стане початком періоду закоханості. У сімейних партнерів почуття спалахнуть з новою силою.

Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року від відомого екстрасенса Хаяла Алекперова на сайті «ФАКТІВ».

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