Тельці змусять ревнувати, а на Риб і Близнюків чекають приємні сюрпризи: гороскоп кохання на вересень від Хаяла Алекперова

Відомий екстрасенс, двічі переможець і постійний суддя реаліті «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов, який раніше дав загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку, ексклюзивно для «ФАКТІВ» склав гороскоп кохання на вересень 2021 року.

Овни

Початок місяця — сприятливий час для сімейних Овнів, щоб залагодити давні суперечки та розбіжності. Не пропустіть шанс досягти гармонії у стосунках. Одиноким серцям варто бути обережними з новими знайомствами в середині вересня — є великий ризик розчарувань.

Тельці

У цей період Тельці будуть купатися в компліментах і знаках уваги з боку протилежної статі. Але якщо одиноким серцям це обіцяє нові знайомства, то сімейним Тельцям варто бути передбачливими. Зараз не найкращий час, щоб випробувати стосунки на міцність, провокуючи партнера на ревнощі.

Близнюки

Початок осені обіцяє одиноким Близнюкам перспективні знайомства. Романтичні зустрічі можуть відбутися зненацька. А тому, навіть виходячи в магазин по хліб, намагайтеся виглядати на всі сто.

Раки

Зірки радять сімейним Ракам бути стриманішими у своїх висловлюваннях. Колючі слова й надмірна критика на адресу партнера можуть стати причиною затяжної сварки.

Леви

Вересень для Левів — час романтики. Ваша половинка не раз може порадувати приємним сюрпризом. Будьте готові до дії у відповідь.

Діви

Не варто мовчати про свої образи. Якщо з коханою людиною вчасно проговорите всі моменти, в яких виникло непорозуміння, зможете уникнути серйозних сварок і розбіжностей.

Терези

У цей період вашому партнерові як ніколи потрібна підтримка. Постарайтеся бути поруч у скрутні моменти. Так ви не тільки вбережете кохану людину від труднощів, але також зможете зробити ваші стосунки ще гармонійнішими.

Скорпіони

Зірки настійно радять Скорпіонам приділяти більше часу собі. Медитації, заняття улюбленою справою або просто прогулянка наодинці з собою — панацея від розбіжностей у вашій парі.

Стрільці

Упертість представників знака може стати головною причиною сварок з партнером у цьому місяці. Як би вам не хотілося довести власну правоту в суперечці, намагайтеся частіше поступатися. Не забувайте про те, що гармонія у стосунках набагато важливіше.

Козероги

У цей період Козерогам може здатися, що їхня половинка відсторонюється в стосунках. Але, швидше за все, це хибний висновок, і причиною відсутності ініціативи з боку партнера є зовсім не його холодність, а ваша надмірна ініціативність. Порада зірок — частіше надавати коханій людині роль першої скрипки.

Водолії

Перший місяць осені для Водоліїв може стати переломним в плані особистих стосунків. Багато хто з представників знаку зважаться на кардинальні зміни. Але перш ніж зробити крок, намагайтеся гарнесенько все обдумати. Є велика ймовірність, що емоції підштовхнуть вас до неправильних висновків.

Риби

Початок осені обіцяє одиноким Рибам романтичні знайомства. Щоб не упустити свій шанс змінити щось в особистому житті, намагайтеся частіше виходити у люди і не відмовляйтеся від спонтанних зустрічей з друзями.

Гороскоп здоров'я на вересень для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова читайте тут.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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