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Гороскоп

Ці три знаки зодіаку чекає «чорна смуга» — гороскоп з 15 по 30 вересня

22:22 10 вересня 2021
чоловік

Астрологи сайту slovofraza назвали знаки зодіаку, в яких у вересні може наступити чорна смуга у сфері фінансів.

У другій половині вересня Овнам знадобиться оптимізм, оскільки фінансові труднощі будуть слідувати одна за одною. Але впоратися з ними можна тільки роботою. Овнам під силу розібратися з кожною проблемою й зустріти жовтень з грошима.

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У Рака з 15 по 30 вересня є ймовірність зіткнутися з небажанням щось робити та відсутністю мотивації працювати над собою. Астрологи рекомендують більше відпочивати, щоб встигати відновлюватися.

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Доля буде ставити палки в колеса Рибам протягом декількох тижнів. Швидше за все, Всесвіт натякає, що пора звернути увагу на рідних та близьких.

Нагадаємо, відомий екстрасенс Хаял Алекперов ексклюзивно для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на вересень 2021 року.

Фото: https://ua.depositphotos.com


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