Зводять з розуму всіх чоловіків: астрологи назвали найсексуальніші знаки зодіаку

Якщо перше місце серед жінок, з якими чоловіки можуть відчувати себе, як «за кам'яною стіною», астрологи віддають народженим під знаком Козерогу, то першість серед дам, які зводять чоловіків з розуму, міцно утримують Левиці.

Як пише 5-tv.ru, представниці цього знака зодіаку ніколи не відчувають проблем з увагою чоловіків. При цьому не важливо, як виглядає Левиця — чи то вона при «повному параді», чи то вискочила у домашньому одязі в найближчий магазин: шанувальники їм все одно забезпечені. Левиці настільки сильно люблять себе, що й інші зобов'язані їх теж полюбити. Причому з перших хвилин знайомства.

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На другому місці — сексапільні жінки-Скорпіони. Цікаво, що у них немає проблем з шанувальниками, народженими під будь-якими знаками зодіаку, крім, власне, чоловіків-Скорпіонів. Останні побоюються, що така жінка виявиться сильнішою та отримає владу над чоловіком.

Жінки-Стрільці, які завершують ТОП-3, зводять з розуму чоловіків, не особливо напружуючись заради цього. Вони привабливі для представників всіх знаків зодіаку. Така вже у них природа.

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Привертають до себе багато уваги і Близнючки, які міцно утримують четверте місце. І це не дивлячись на те, що представниці цього знаку вважаються «динамщицями», причому, на підсвідомому рівні. Коли здається, що все вже ось-ось відбудеться, жінка-Близнюк каже обранцеві: «Бувай».

На п'ятому місці — пристрасні й темпераментні жінки-Овни. Одних це може налякати, а інші не встигають нічого зрозуміти, як вже опиняються в ліжку у цих дам, яким здається і чоловік-то не потрібен зовсім.

Завершують шістку лідерів милі Ваги, яких хочеться обійняти, пожаліти і не ображати. Втім, такі дами набагато жорсткіше, ніж виглядають на перший погляд. Про їхній різкий та домінуючий характері чоловіка дізнаються набагато пізніше…

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Фото з Pixabay.

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