Про весілля краще не думати: названі знаки зодіаку, які категорично не підходять один одному

Навіть топ-5 представницям прекрасної статі, яких астрологи називають кращими друзями і дружинами, слід бути уважними, обираючи собі пару — адже далеко не всі знаки зодіаку зможуть ужитися під одним дахом.

Як пише «ЕГ», є пари, які категорично не підходять один одному.

Так, важко ужитися один з одним упертим і наполегливим Овнам та Тельцям. Навряд чи хтось з них захоче поступитися партнерові у суперечці. Хіба що, хтось із них буде мудрішим, проте це приходить з віком. Телець, якому нудно без загалу, може занудьгувати у компанії Овна — домосіда.

Не буде міцним шлюб у Близнюків і Козерога — вітряний і легковажний навряд чи знайде точки дотику з грунтовним і раціональним. Приземлений Козерог не буде знати, як підступитися до Близнюків настроєм, який постійно змінюються — у представників цього знака зодіаку це може відбуватися по сто разів на день.

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Не зрозуміють домашнього Рака і Терези, яких постійно тягне на тусовки, у галасливі компанії. Адже його партнер вважатиме за краще тихо провести час вдома.

Скорпіон, схильний до інтриг, підозр, який постійно говорить натяками, навряд чи уживеться з прямолінійним Стрільцем. А ще Стрілець схильний до зрад, тоді як Скорпіон звик зберігати вірність. Протиріччя швидко руйнують таку сім'ю.

Не знайдуть точок дотику і Водолії з Рибами. Тихим і мрійливим Рибам завжди потрібна підвищена увага. Їх складно зрозуміти волелюбному Водолію, який може випадково образити партнера і не помітити цього. Риби ж відразу почнуть собі щось придумувати і рефлексувати з цього приводу.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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