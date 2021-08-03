Який знак зодіаку очікує бурхливий роман, а який — затяжні сварки: любовний гороскоп на серпень

Хаял Алекперов, двічі переможець «Битви екстрасенсів» і постійний експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси» (СТБ), що раніше розповів, які зміни обіцяють нам зірки в серпні , спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку.

Овни

Початок місяця обіцяє одиноким Овнам перспективні знайомства. Цілком можливо, що спонтанна романтична зустріч стане початком бурхливого роману.

Тельці

Серпень обіцяє Тельцям гармонію у сфері особистих відносин. У представників знака є всі шанси залагодити давні конфлікти зі своєю половинкою.

Близнюки

У цей період Близнюкам варто бути акуратніше з новими знайомствами. Властива вам довірливість може підштовхнути до помилкових висновків про людину і, як наслідок, до розчарування. Так що не квапте події.

Раки

У цей період Раки ще раз переконаються, що їх кохана людина, крім іншого, ще прекрасний друг і надійний порадник. Саме допомога партнера допоможе представникам знака уникнути труднощів.

Леви

У серпні Леви опиняться в центрі уваги протилежної статі. І для тих представників знаку, чиє серце вільне, така ситуація — прекрасний привід змінити ситуацію, що склалася в особистому житті.

Діви

Сімейним Дівам зірки наполегливо радять не вступати у суперечки зі своєю половинкою. Оскыльки конфлікти, розпочаті у цьому місяці, можуть виявитися затяжними.

Терези

У цей період Терезам можуть нагадати про себе колишні стосунки. Але якою б великою не була спокуса вступити в ту ж річку вдруге, зірки радять як слід подумати. Ризик нового розчарування дуже великий.

Скорпіони

Не варто так емоційно реагувати на зауваження коханої людини. Те, що вам здається несправедливою критикою і «зачіпками», більше схоже на ділову пораду. Прислухавшись до якої, ви зможете уникнути багатьох помилок.

Стрільці

Зірки радять Стрільцям ставитися уважніше до своєї половинки. Швидше за все, партнер буде дуже потребувати вашої підтримки. А тому намагайтеся частіше говорити по душах.

Козороги

Кінець літа — сприятливий час для відпочинку. Спонтанна подорож у цей період — перший крок до позитивних змін в особистому житті. Особливо це стосується самотніх сердець. Доленосне знайомство — не за горами.

Водолії

У цей період Водоліям варто частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме вона допоможе зробити правильний вибір у сфері особистих стосунків.

Риби

Початок серпня — досить конфліктний період для сімейних представників знаку. Щоб уникнути серйозних сварок і скандалів з коханою людиною, намагайтеся бути більш стриманим і частіше поступайтеся партнеру.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогноз на серпень від відомого астролога Павла Глоби .

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