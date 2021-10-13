Успіх у справах і фінансах 13 жовтня зірки обіцяють трьом знакам

День обіцяє бути цікавим і плідним. Сприятливий збіг обставин дозволить довести до кінця давні складні справи, які раніше не виходило зрушити з мертвої точки. Деякі зуміють знайти відповіді на хвилюючі їх запитання. День буде складатися вдало у тих, хто не чекає від нього чогось особливого, реально дивиться на речі та розраховує тільки на свої сили. Вечір обіцяє багатьом приємне проведення часу.

У Тельця день буде вдалим в плані роботи та кар'єри. Начальство гідно оцінить ваші професійні навички. Угоди виявляться вдалими. Не виключений початок співпраці, завдяки якій вдасться значно збільшити свої доходи. На особистому фронті зірки нададуть можливість здійснити те, що було давно задумано.

У Льва сьогодні буде виходити практично все, за що б не брався. Зумієте досить швидко впоратися зі складними справами, досягти успіху в тому, що іншим виявилося не під силу. Нові знайомства в майбутньому можуть перерости в міцну дружбу або романтичні відносини. Вечір бажано присвятити повноцінному відпочинку.

Скорпіону, найімовірніше, доведеться розбиратися в чомусь складному та заплутаному. Завдяки аналітичному складу розуму та здатності помічати дрібні деталі вдасться знайти відповіді на запитання, що хвилюють, а також правильні шляхи виходу з ситуації, що склалася. З'являться цікаві ідеї, реалізацію яких не варто відкладати на безвік. Вірогідні грошові надходження, вдалими виявляться покупки.

Що чекає на представників усіх знаків зодіаку протягом жовтня, раніше розповів відомий астролог та екстрасенс Хаял Алекперов. Фінансовий гороскоп на жовтень читайте тут.

Також Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для усіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

209

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter