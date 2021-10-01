Розтрати та нові джерела доходів: фінансовий гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя проекту «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав фінансовий гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

Овни

Не варто йти на поводу в емоцій, коли мова йде про покупки. Є велика ймовірність потрапити в халепу і зробити невигідне для вас капіталовкладення. Пам'ятайте, що поради близьких людей в цій ситуації будуть зовсім не зайвими.

Тельці

Початок жовтня порадує Тельців позитивними змінами у фінансовій сфері. Розташування небесних тіл обіцяє їм додатковий дохід. Головне — не упустити таку можливість.

Близнюки

У цей період зірки радять Близнюкам бути вкрай уважними в сфері фінансів. Брати чи давати гроші в борг — не найкраща ідея. Оскільки швидше за все надалі ситуація складеться зовсім не так, як ви розраховували.

Раки

У цей період Раки можуть зіткнутися з незапланованими витратами, пов'язаними зі сферою здоров'я. Рада зірок — не відкладати візит до лікаря вже при перших симптомах недуги.

Леви

У цей період натхнення буде вірним супутником Львів. У зв'язку з чим представники знака зможуть легко досягти бажаного як в професійній, так і в фінансовій сферах. Єдина умова — намагайтеся триматися подалі від авантюрних справ з людьми, в яких ви не впевнені.

Діви

Початок місяця надасть Дівам можливість додаткового заробітку. І працьовиті представники знака, швидше за все, з радістю візьмуться за нові починання. Але при цьому зірки радять не забувати про своє здоров'я. Пам'ятайте, що відпочинок і турбота про себе — найкраща інвестиція. Адже вона стосується здоров'я.

Терези

У цей період розташування небесних тіл може підштовхувати Ваги до надмірних витрат і спонтанних покупок. Щоб зберегти свій бюджет, намагайтеся вирушати на шопінг, тільки якщо склали чіткий план дій.

Скорпіони

Середина осені обіцяє Скорпіонам неочікуваний дохід. Швидше за все, про себе нагадають ваші колишні професійні успіхи. У будь-якому випадку розпоряджатися грошима зірки радять так, щоб вони надихнули вас до подальших старань. Наприклад, порадуйте себе покупкою, про яку давно мріяли.

Стрільці

Зірки обіцяють Стрільцям удачу в сфері фінансів. Ваші справи будуть йти як по маслу. Головне при цьому — частіше прислухатися до порад близьких людей. Саме думка рідних допоможе Стрільцям захиститися від можливих хибних рішень.

Козероги

Зірки обіцяють Козерогам додатковий прибуток в цьому місяці. Швидше за все, фінансова ситуація дозволить представникам знака зробити бажані покупки, про які вони давно мріяли.

Водолії

Не варто поспішати з прийняттям рішень. Особливо якщо вони стосуються покупок і грошових інвестицій. Зараз у вашому оточенні може виявитися чимало людей, які будуть підштовхувати до невірних дій. А тому намагайтеся більше прислухатися до своєї інтуїції.

Риби

Початок місяця може вибити Риб з колії нежданими витратами, пов'язаними з побутовою сферою. Але не поспішайте засмучуватися. Швидше за все, ситуація дуже швидко вирівняється, і ви знайдете додаткове джерело доходу. Головне — не бійтеся братися за нові починання. У вас все вийде!

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Фото: pixabay.com

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