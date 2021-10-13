Гороскоп Павла Глоби на 13 жовтня: на кого зі знаків зодіаку чекає приємний сюрприз, а чию роботу відзначить керівництво
На цьому тижні у багатьох представників зодіакального кола з'являться додаткові можливості для кар'єри та натхнення для творчості. Про це в прогнозі відомого астролога Павла Глоби, передає сайт «Слова Фрази».
Овнам сьогодні варто докласти максимум зусиль, щоб домогтися успіху.
Тельців чекає цікавий та насичений день. Він буде наповнений любовними пригодами й цікавими моментами.
Близнюкам потрібно знайти час для себе. Ви отримаєте ковток нової енергії, яка зарядить вас гарним настроєм.
Успіх Раков залежить від вашої впевненості в собі. У цей день можете змінити імідж або пофарбувати волосся в яскравий колір.
Леви 13 жовтня опиняться у потрібному місці і в потрібний час. Все станеться так, як повинно бути, тому відкидайте роздуми й починайте діяти.
Сьогодні Діви будуть задоволені своєю роботою. Ви зможете вже до обіду впоратися з усіма найважливішими справами, а потім можете приділити час для власних потреб.
Терезів чекає день перемог. Ви зможете за короткий час виконати все, що планували. Вечір присвятіть рідним.
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Сьогодні Скорпіонів чекає неймовірний сюрприз. Дочекайтеся вечора, щоб отримати те, про що давно мріяли.
У житті Стрільців все стабілізується. Будьте готові до авантюр і не бійтеся робити перші кроки на шляху до мрії.
На Козорогів впаде відповідальність за нові справи. Спробуйте все виконати вчасно й не відкладати нічого до нових віників.
Водоліям сьогодні треба розпланувати бюджет. Астрологи радять частину грошей відкласти.
Риби в цей день проявлять свої кращі якості. Це оцінить не тільки керівництво, а й людина, з якою у вас можуть зав'язатися серйозні стосунки.
Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.
Фото: https://ua.depositphotos.com571
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