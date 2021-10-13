Гороскоп Павла Глоби на 13 жовтня: на кого зі знаків зодіаку чекає приємний сюрприз, а чию роботу відзначить керівництво

На цьому тижні у багатьох представників зодіакального кола з'являться додаткові можливості для кар'єри та натхнення для творчості. Про це в прогнозі відомого астролога Павла Глоби, передає сайт «Слова Фрази».



Овнам сьогодні варто докласти максимум зусиль, щоб домогтися успіху.



Тельців чекає цікавий та насичений день. Він буде наповнений любовними пригодами й цікавими моментами.



Близнюкам потрібно знайти час для себе. Ви отримаєте ковток нової енергії, яка зарядить вас гарним настроєм.



Успіх Раков залежить від вашої впевненості в собі. У цей день можете змінити імідж або пофарбувати волосся в яскравий колір.



Леви 13 жовтня опиняться у потрібному місці і в потрібний час. Все станеться так, як повинно бути, тому відкидайте роздуми й починайте діяти.

Сьогодні Діви будуть задоволені своєю роботою. Ви зможете вже до обіду впоратися з усіма найважливішими справами, а потім можете приділити час для власних потреб.



Терезів чекає день перемог. Ви зможете за короткий час виконати все, що планували. Вечір присвятіть рідним.

Сьогодні Скорпіонів чекає неймовірний сюрприз. Дочекайтеся вечора, щоб отримати те, про що давно мріяли.

У житті Стрільців все стабілізується. Будьте готові до авантюр і не бійтеся робити перші кроки на шляху до мрії.



На Козорогів впаде відповідальність за нові справи. Спробуйте все виконати вчасно й не відкладати нічого до нових віників.



Водоліям сьогодні треба розпланувати бюджет. Астрологи радять частину грошей відкласти.



Риби в цей день проявлять свої кращі якості. Це оцінить не тільки керівництво, а й людина, з якою у вас можуть зав'язатися серйозні стосунки.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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