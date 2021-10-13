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Гороскоп

Гороскоп Павла Глоби на 13 жовтня: на кого зі знаків зодіаку чекає приємний сюрприз, а чию роботу відзначить керівництво

7:25 13 жовтня 2021
зодіак

На цьому тижні у багатьох представників зодіакального кола з'являться додаткові можливості для кар'єри та натхнення для творчості. Про це в прогнозі відомого астролога Павла Глоби, передає сайт «Слова Фрази».

Овнам сьогодні варто докласти максимум зусиль, щоб домогтися успіху.

Тельців чекає цікавий та насичений день. Він буде наповнений любовними пригодами й цікавими моментами.

Близнюкам потрібно знайти час для себе. Ви отримаєте ковток нової енергії, яка зарядить вас гарним настроєм.

Успіх Раков залежить від вашої впевненості в собі. У цей день можете змінити імідж або пофарбувати волосся в яскравий колір.

Леви 13 жовтня опиняться у потрібному місці і в потрібний час. Все станеться так, як повинно бути, тому відкидайте роздуми й починайте діяти.

Сьогодні Діви будуть задоволені своєю роботою. Ви зможете вже до обіду впоратися з усіма найважливішими справами, а потім можете приділити час для власних потреб.

Терезів чекає день перемог. Ви зможете за короткий час виконати все, що планували. Вечір присвятіть рідним.

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Сьогодні Скорпіонів чекає неймовірний сюрприз. Дочекайтеся вечора, щоб отримати те, про що давно мріяли.

У житті Стрільців все стабілізується. Будьте готові до авантюр і не бійтеся робити перші кроки на шляху до мрії.

На Козорогів впаде відповідальність за нові справи. Спробуйте все виконати вчасно й не відкладати нічого до нових віників.

Водоліям сьогодні треба розпланувати бюджет. Астрологи радять частину грошей відкласти.

Риби в цей день проявлять свої кращі якості. Це оцінить не тільки керівництво, а й людина, з якою у вас можуть зав'язатися серйозні стосунки.

Нагадаємо, відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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