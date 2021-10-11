Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Жовтень буде складним місяцем для трьох знаків зодіаку, але новий тиждень подарує додаткові можливості для кар'єри, з'явиться натхнення для творчості. Зараз дуже важливо не упустити шанс, а також знайти джерело радості для поповнення позитивної енергії. Про це йдеться в прогнозі від відомого астролога Павла Глоби на тиждень, повідомляє видання WD.

У Овнів на поточному тижні виникнуть дисонанси в стосунках з другою половинкою. На роботі час несприятливий для ініціатив.

Тельцям зірки обіцяють рутину на роботі, виправлення допущених помилок і відсутність більш привабливих варіантів. У стосунках варто піти на компроміс з партнером і не доводити суперечки до критичної межі.

У Близнюків тиждень буде вдалим для зміцнення стосунків з партером, а одиноким Близнюкам зірки обіцяють хороший час для знайомств, вечірок, романтики. Проблем зі здоров'ям не передбачається, але важливо поберегти серце.

Для Рака поки не відкривається привабливих кар'єрних перспектив, але є надія вирішити житлові питання. Сприятливими є справи на любовному фронті.

Для Лева настав відмінний період для подорожей, нових знайомств. Спілкування може перерости в серйозні стосунки. У поїздці великий ризик підхопити респіраторні захворювання.

Дівам зірки обіцяють хороший період для угод з майном і фінансових операцій. А от у стосунках варто критично придивитися до обранця чи обраниці, не повторювати минулих помилок.

Терези на поточному тижні можуть зважитися на зміну роботи. У коханні зараз теж прийшов час для важливого рішення. Астролог радить не боятися проявляти ініціативу.

Скорпіонам поки варто відмовитися від розваг, нових знайомств і спроб зав'язати з кимось стосунки. Сімейних Скорпіонів теж чекає непростий період — союз має пройти серйозну перевірку на міцність.

У Стрільців є можливість романтичного знайомства, але тільки якщо не поводитися скуто. Проблем зі здоров'ям на поточному тижні не очікується.

Козерога астролог попереджає про тиждень, повний випробувань. Розслабитися вдасться тільки на вихідних. Тоді ймовірні приємні сюрпризи, відновлення гармонії у стосунках.

Водолієві прийшов час змінити обстановку, відправитися в подорож, можливо навіть в далекі країни. Те ж саме стосується і бізнесу — прийшов час відкривати нові горизонти, розширюватися і закріплюватися на нових ринках.

У Риб непростий час для бізнесу. В особистих стосунках теж все буде напружено. Не виключені сварки, ревнощі, вчинки, про які потім доведеться пошкодувати.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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