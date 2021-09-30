Грандіозні плани доведеться відкласти: Павло Глоба назвав три знаки зодіаку, у яких намічаються неприємності в жовтні

Жовтень 2021 року напевно виявиться невдалим для Дів, Близнюків і Водоліїв, і якщо для представників перших двох знаків місяць буде повниим сюрпризів і труднощів, але вони будуть компенсовані удачею в справах, то у Водоліїв ситуація не така оптимістична. Про це попередив астролог Павло Глоба, пише Експрес Газета.

Водоліям не тільки не варто розраховувати на удачу в справах, але і взагалі замислюватися про щось доленосне.

«Найкраще, якщо Водолії впораються з нетерпінням, відклавши важливі справи на більш сприятливий час», — радить астролокі г.

На противагу Водоліям місяць принесе удачу фаворитам Металевого Бика — Овнам і Тельцям, а Леви, Козероги і Риби нарешті отримають можливість вирішити завдання, які раніше здавалися складним.

Нагадаємо, раніше таролог розповіла, яким п'яти знакам зодіаку зірки гарантують кар'єрний успіх в період з 27 вересня по 3 жовтня.

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