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Гороскоп

Шлюб буде приречений на щастя: коли зірки радять грати весілля в жовтні 2021

13:17 6 жовтня 2021
Весільний торт

Астрологи пояснили, чому при виборі дня одруження так важливо враховувати положення Місяця. Як пише ресурс Лист календаря, найсильніший вплив на «правильність» дати справляє положення Місяця в зодіакальному сузір'ї. Якщо Риби, Рак, Телець, Терези, Стрілець і Володею вважаються сприятливими зодіакальними сузір'ями для молодят, то Овен, Діва і Скорпіон не сприяють гармонійним відносинам в сім'ї.

Також свій вплив на молодят має і доба місячного циклу.

З урахуванням цих чинників було складено календар кращих днів для того, щоб зіграти весілля.

  • 7 жовтня (2-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терезів) — якщо зіграти весілля в цей день, ваше сімейне життя швидше за все триватиме довго, а між партнерами пануватиме взаєморозуміння.
  • 11 жовтня (6-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Стрільця) — ідеальний день для укладення шлюбу.
  • 12 жовтня (7-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Козерога) — шлюб, укладений в цей день, буде триматися не тільки на любові, а й на дружбі і взаємній повазі.
  • 15 жовтня (10-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Водолія) — хороший день, шлюб буде міцним і щасливим.
  • 16 жовтня (11-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — шлюб буде міцним за умови, що погляди на світ людей, що вступили в нього, збігаються.
  • 17 жовтня (12-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — подружжя буде пов'язане взаємною непорушною любов'ю.
  • 21 жовтня (16-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — один з кращих днів для весілля.
  • 22 жовтня (17-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — день підходить для весілля партнерів, які знають один одного давно.
  • 26 жовтня (21-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Рака) — життя подружжя буде насиченою, а віддані друзі будуть підтримувати їх завжди.

Нагадаємо, раніше відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя реаліті «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку.

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