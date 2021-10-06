Шлюб буде приречений на щастя: коли зірки радять грати весілля в жовтні 2021
Астрологи пояснили, чому при виборі дня одруження так важливо враховувати положення Місяця. Як пише ресурс Лист календаря, найсильніший вплив на «правильність» дати справляє положення Місяця в зодіакальному сузір'ї. Якщо Риби, Рак, Телець, Терези, Стрілець і Володею вважаються сприятливими зодіакальними сузір'ями для молодят, то Овен, Діва і Скорпіон не сприяють гармонійним відносинам в сім'ї.
Також свій вплив на молодят має і доба місячного циклу.
З урахуванням цих чинників було складено календар кращих днів для того, щоб зіграти весілля.
- 7 жовтня (2-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терезів) — якщо зіграти весілля в цей день, ваше сімейне життя швидше за все триватиме довго, а між партнерами пануватиме взаєморозуміння.
- 11 жовтня (6-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Стрільця) — ідеальний день для укладення шлюбу.
- 12 жовтня (7-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Козерога) — шлюб, укладений в цей день, буде триматися не тільки на любові, а й на дружбі і взаємній повазі.
- 15 жовтня (10-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Водолія) — хороший день, шлюб буде міцним і щасливим.
- 16 жовтня (11-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — шлюб буде міцним за умови, що погляди на світ людей, що вступили в нього, збігаються.
- 17 жовтня (12-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — подружжя буде пов'язане взаємною непорушною любов'ю.
- 21 жовтня (16-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — один з кращих днів для весілля.
- 22 жовтня (17-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — день підходить для весілля партнерів, які знають один одного давно.
- 26 жовтня (21-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Рака) — життя подружжя буде насиченою, а віддані друзі будуть підтримувати їх завжди.
Нагадаємо, раніше відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя реаліті «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку.50
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