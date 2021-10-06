Шлюб буде приречений на щастя: коли зірки радять грати весілля в жовтні 2021

Астрологи пояснили, чому при виборі дня одруження так важливо враховувати положення Місяця. Як пише ресурс Лист календаря, найсильніший вплив на «правильність» дати справляє положення Місяця в зодіакальному сузір'ї. Якщо Риби, Рак, Телець, Терези, Стрілець і Володею вважаються сприятливими зодіакальними сузір'ями для молодят, то Овен, Діва і Скорпіон не сприяють гармонійним відносинам в сім'ї.

Також свій вплив на молодят має і доба місячного циклу.

З урахуванням цих чинників було складено календар кращих днів для того, щоб зіграти весілля.

7 жовтня (2-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терезів) — якщо зіграти весілля в цей день, ваше сімейне життя швидше за все триватиме довго, а між партнерами пануватиме взаєморозуміння.

(2-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Терезів) — якщо зіграти весілля в цей день, ваше сімейне життя швидше за все триватиме довго, а між партнерами пануватиме взаєморозуміння. 11 жовтня (6-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Стрільця) — ідеальний день для укладення шлюбу.

(6-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Стрільця) — ідеальний день для укладення шлюбу. 12 жовтня (7-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Козерога) — шлюб, укладений в цей день, буде триматися не тільки на любові, а й на дружбі і взаємній повазі.

(7-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Козерога) — шлюб, укладений в цей день, буде триматися не тільки на любові, а й на дружбі і взаємній повазі. 15 жовтня (10-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Водолія) — хороший день, шлюб буде міцним і щасливим.

(10-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Водолія) — хороший день, шлюб буде міцним і щасливим. 16 жовтня (11-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — шлюб буде міцним за умови, що погляди на світ людей, що вступили в нього, збігаються.

(11-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — шлюб буде міцним за умови, що погляди на світ людей, що вступили в нього, збігаються. 17 жовтня (12-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — подружжя буде пов'язане взаємною непорушною любов'ю.

(12-й місячний день, зростаючий Місяць у знаку Риби) — подружжя буде пов'язане взаємною непорушною любов'ю. 21 жовтня (16-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — один з кращих днів для весілля.

(16-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — один з кращих днів для весілля. 22 жовтня (17-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — день підходить для весілля партнерів, які знають один одного давно.

(17-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Тельця) — день підходить для весілля партнерів, які знають один одного давно. 26 жовтня (21-й місячний день, спадаючий Місяць у знаку Рака) — життя подружжя буде насиченою, а віддані друзі будуть підтримувати їх завжди.

Нагадаємо, раніше відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя реаліті «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку.

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