Бережіться Самотнього Місяця: астролог розповіла, коли в жовтні нічне світило збивається з курсу, і як в цей час уникнути неприємностей

У місячному календарі на жовтень є досить багато несприятливих днів, і припадають вони на період Самотнього Місяця. Так астрологи називають часовий проміжок, коли нічне світило немовби збивається з курсу, переходячи з одного зодіакального сузір'я в інше. Як повідомляє 5-TV, астролог Олена Нікольська нарахувала до кінця місяця ще дев'ять днів, коли без видимих причин все може піти не так, як планувалося.

«У цей період все йде шкереберть: обіцянки не дотримуються, а плани не виконуються, — пояснює Нікольська. — У цей період не можна вирушати в поїздки, влаштовуватися на роботу, виходити заміж, освідчуватися, з'їжджатися і взагалі здійснювати кардинальні зміни в житті».

Застерігає астролог і від медичних втручань під час Самотнього Місяця, від підписання важливих документів, від великих покупок. Зате на цей період можна запланувати справи, які складно ще сильніше зіпсувати (наприклад, зустрічі з конфліктними людьми, з'ясування стосунків, неприємні домовленості). Також на Самотній Місяць вдаються операції, які хотілося б приховати, наприклад, виправлення допущених помилок.

Самотній Місяць припадає на четвер, 9 жовтня, а також на 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 30 жовтня.

Нагадаємо, раніше було визначено сприятливі дні для весіль у жовтні згідно з місячним календарем.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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