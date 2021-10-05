26.39 / 26.59 30.53 / 30.87
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гороскоп

Коли краще стригтися і лікувати зуби: місячний календар на жовтень-2021

13:18 5 жовтня 2021
перукарня

В астрономічному календарі на жовтень 2021 року немає ні сонячних, ні місячних затемнень. Тому сприятливі дні для косметичних процедур і медичних втручань визначають, виходячи з фаз Місяця. Місячний календар на жовтень виглядає наступним чином:

  • Молодий місяць — 6 жовтня (схід Місяця в 6.36, захід 18.46, молодий місяць 14.05).
  • Фаза зростання Місяця — 7−19 жовтня.
  • Повний місяць — середа, 20 жовтня 17.56.
  • Фаза, коли Місяць спадає — з 21 жовтня до 4 листопада.

Запланувати стрижку волосся варто на період зростання Місяця (7−19 жовтня), особливо якщо планується не освіжити зачіску, а кардинально змінити імідж. Особливо сприятливим буде 13 жовтня (Місяць у Козерозі).

Читайте також: Ревнощі і доленосна зустріч: любовний гороскоп на жовтень

Процедури епіляції, а також фарбування, ламінування волосся рекомендується призначати на період спаду Місяця (21−31 жовтня). Сприятливим буде 28 жовтня — Місяць в сузір'ї Рака.

Лікування зубів, в тому числі їх видалення, всім знакам варто відкласти до повного Місяця. Підготовчі процедури можна почати ще 17−19 жовтня, але власне до лікування приступати після 20 жовтня в період спаду Місяця.

Читайте також: Серйозний вибір і великий обман: гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Медичні втручання, хірургічні операції радять планувати на зростаючий Місяць, тобто з 6 жовтня і до вечора 20 жовтня. На цей же період краще перенести косметологічні процедури.

Нагадаємо, в жовтні очікується кілька днів з підвищеним ризиком магнітних бур. Метеочутливим людям варто в цей період уникати додаткових стресів, переглянути робочий графік.

Фото https://ua.depositphotos.com/

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

Пенсіонери

Пенсіонерам, що старші за 75 років, роз'яснили, коли вони отримають обіцяну надбавку у 400 гривень

Меган Маркл і принц Гаррі на весіллі

Меган Маркл після сварки подарувала Кейт Міддлтон золотий браслет, а принцу Гаррі перед весіллям знадобилися сеанси акупунктури

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.