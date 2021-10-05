Коли краще стригтися і лікувати зуби: місячний календар на жовтень-2021

В астрономічному календарі на жовтень 2021 року немає ні сонячних, ні місячних затемнень. Тому сприятливі дні для косметичних процедур і медичних втручань визначають, виходячи з фаз Місяця. Місячний календар на жовтень виглядає наступним чином:

Молодий місяць — 6 жовтня (схід Місяця в 6.36, захід 18.46, молодий місяць 14.05).

Фаза зростання Місяця — 7−19 жовтня.

Повний місяць — середа, 20 жовтня 17.56.

Фаза, коли Місяць спадає — з 21 жовтня до 4 листопада.

Запланувати стрижку волосся варто на період зростання Місяця (7−19 жовтня), особливо якщо планується не освіжити зачіску, а кардинально змінити імідж. Особливо сприятливим буде 13 жовтня (Місяць у Козерозі).

Процедури епіляції, а також фарбування, ламінування волосся рекомендується призначати на період спаду Місяця (21−31 жовтня). Сприятливим буде 28 жовтня — Місяць в сузір'ї Рака.

Лікування зубів, в тому числі їх видалення, всім знакам варто відкласти до повного Місяця. Підготовчі процедури можна почати ще 17−19 жовтня, але власне до лікування приступати після 20 жовтня в період спаду Місяця.

Медичні втручання, хірургічні операції радять планувати на зростаючий Місяць, тобто з 6 жовтня і до вечора 20 жовтня. На цей же період краще перенести косметологічні процедури.

Нагадаємо, в жовтні очікується кілька днів з підвищеним ризиком магнітних бур. Метеочутливим людям варто в цей період уникати додаткових стресів, переглянути робочий графік.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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