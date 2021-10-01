Серйозний вибір і великий обман: гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Овни

У цей період Овнам про себе нагадають давні невирішені справи. Намагайтеся не відкладати їх на потім. Зараз — найсприятливіший час, щоб з усім розібратися. В кінці жовтня будьте уважнішими до свого здоров'я — про себе можуть нагадати хронічні захворювання.

Тельці

У цей період зірки обіцяють Тельцям поїздки. Будь це відрядження або спонтанний відпочинок — позитивні емоції вам гарантовані. В середині місяця варто уникати сильних фізичних навантажень і екстриму — є ризик отримати травму.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам вкрай уважно ставитися до інформації, яка до них надходить. Не варто сприймати все за чисту монету — вас можуть навмисно вводити в оману. Кінець жовтня обіцяє Близнюкам перспективні знайомства. На вашому шляху можуть зустрітися люди, які допоможуть змінити життя на краще.

Раки

У цей період професійна сфера може накрити Раков хвилею справ і турбот. І щоб вистояти в цьому невеликому штормі, зірки радять не забувати про час для себе. В кінці місяця варто триматися якомога далі від пліток в колективі — можете опинитися крайньою ланкою в цьому ланцюзі.

Леви

У цей період зірки радять Левам не відкладати важливих справ на останній момент. Обставини можуть змінюватися кожну секунду, раз у раз створюючи перешкоди на вашому шляху. Зате кінець місяця порадує позитивними емоціями. Представники знаку можуть здійснити свою маленьку мрію.

Діви

У цей період Діви постануть перед серйозним вибором. І перш ніж зробити його, зірки радять поговорити з рідними людьми. Це допоможе подивитися на те, що відбувається під іншим кутом і прийняти вірне рішення.

Терези

Не варто боротися з вітряними млинами. Якщо обставини складаються зовсім не так, як би цього хотілося — озирніться по сторонах. Швидше за все, доля підкидає вам набагато кращий сценарій. Варто тільки побачити його плюси.

Скорпіони

Будьте на чеку і менше діліться своїми планами на майбутнє з навколишніми людьми. Є велика ймовірність, що ваші недоброзичливці спробують сховатися під маскою друга. В кінці місяця зірки обіцяють нові перспективи в кар'єрі. У вас є всі шанси отримати бажаний проєкт.

Стрільці

У цей період Стрільцям варто частіше прислухатися до порад близьких людей. Це допоможе уникнути багатьох помилок. Кінець місяця — сприятливий час, щоб кинути виклик своїм шкідливим звичкам. Ваша сила волі буде на максимумі.

Козероги

Середина осені для Козерогів — час активної роботи над собою. Зараз у представників знаку вистачить і часу, і сил, щоб самовдосконалюватися. Головне — не відкладати це до нових віників. Кінець жовтня може виявитися досить конфліктним для професійної сфери діяльності. А тому зірки радять Козерогам триматися якомога далі від суперечок з колегами.

Водолії

Розташування небесних тіл обіцяє Водоліям просування в професійній сфері. У вас є всі шанси піднятися по кар'єрних сходах. Головне — сміливіше заявляти про свої ідеї й не боятися тих починань, з якими ви ще не стикалися. У вас все вийде!

Риби

У цей період для досягнення бажаних висот Рибам доведеться проявити неабияку наполегливість. Раз у раз на шляху можуть з'являтися перешкоди. Але не варто опускати руки. Зараз ваш успіх напряму залежатиме від вашого впертості та цілеспрямованості.

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Фото: pixabay.com

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