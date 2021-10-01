Ревнощі та доленосна зустріч: любовний гороскоп на жовтень

Відомий астролог, двічі переможець і постійний суддя реаліті «Битва екстрасенсів» (СТБ) Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав любовний гороскоп на жовтень для всіх знаків Зодіаку.

Овни

Початок місяця для сімейних Овнів — сприятливий час, щоб залагодити давні конфлікти і розбіжності. Не пропустіть можливість зробити свої стосунки більш гармонійними. В середині жовтня одиноким серцям зірки обіцяють романтичні знайомства — ви можете зустріти свою долю.

Тельці

Жовтень може виявитися досить конфліктним місяцем для Тельців у сфері особистих стосунків. А тому краще уникати зайвих суперечок зі своєю половинкою. Інакше є ризик, що «погода в домі» зіпсується надовго.

Близнюки

Початок місяця порадує одиноких Близнюків позитивними змінами в особистому житті. Швидше за все, на вашому шляху з'явиться людина, з яким складуться серйозні стосунки. Будьте уважнішими!

Раки

У цей період розташування небесних тіл може підштовхувати Раков до надмірної емоційності та запальності. І це, швидше за все, стане головною причиною сварок у відносинах з партнером. Порада зірок — бути стриманішим, бо залагодити конфлікти буде вельми непросто.

Леви

Середина осені для Левів — гаряча пора в професійній сфері. Представники знаку можуть надто багато приділяти часу роботі, обділяти тим самим особисте життя. Щоб уникнути проблем у стосунках, зірки радять зберігати баланс і частіше говорити з коханою людиною по душах.

Діви

Жовтень для сімейних Дів — відмінний період, щоб зайнятися побутовими справами на кшталт ремонту або перепланування домашнього простору. Зірки обіцяють представникам знака гармонію у відносинах, а тому багатьох суперечок вдасться уникнути.

Терези

У цей період Терезам може здатися, що пристрасть у відносинах згасає. І, щоб розпалити її, представники знака про раз будуть провокувати свого партнера до ревнощів. Але такий підхід може багато в чому нашкодити. Краще використовуйте альтернативний метод — порадуйте кохану людину приємним сюрпризом.

Скорпіони

Середина осені — найсприятливіший час для сімейних Скорпіонів, щоб обговорити спільні плани з партнером. Зараз у вас є всі шанси домовитися з коханою людиною без суперечок і розбіжностей.

Стрільці

У цей період про себе може нагадати минуле Стрільців. Деякі представники знаку навіть спробують вдруге увійти «в ту ж річку». Але як би не хотілося піддатися емоціям, намагайтеся не приймати спонтанних рішень. Реанімувати минуле — не найкращий намір.

Козероги

У цей період зірки обіцяють одиноким представникам знака перспективні знайомства. На вашому шляху зустрінеться людина, з яким можуть скластися міцні відносини. Головне — не упустити цей момент.

Водолії

У цей період Водолії будуть схильні до ревнощів. До того ж притаманна представникам знака багата фантазія може зіграти з ними злий жарт, раз у раз провокуючи їх до безпідставних підозр і безпричинних образ. Щоб цього уникнути — частіше говорите з партнером відверто і не поспішайте розкидатися звинуваченнями.

Риби

Зірки радять самотнім представникам знака уважніше придивитися до свого оточення. Можливо, ви в упор не помічаєте свою долю. Сімейним же Рибам варто бути стриманішими в плані критики. Ваш партнер може приймати все занадто близько до серця.

Раніше астрологи пояснили, з ким потрібно будувати стосунки різним знакам зодіаку .

Фото: pixabay.com/

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