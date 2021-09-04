Прогнози не працюють: астрологи назвали ТОП-3 знаки зодіаку, чиї гороскопи рідко збігаються з реальними подіями

Щодня мільйони людей читають астрологічні прогнози на день, місяць або навіть рік в надії отримати цінну пораду й уберегти себе від ймовірної небезпеки. Але в ряді випадків гороскопи просто «не працюють».

Астрологи російського «5 каналу» нагадують, що людина індивідуальна за своєю природою і «підігнати» прогнози під кожного просто неможливо.

Але серед знаків зодіаку є ТОП-3, чиї гороскопи найрідше збігаються з реальними подіями.

Непередбачувані й непостійні Риби — справжні реалісти і прагматики. Вони схильні покладатися тільки на власні сили при розв'язанні проблем. Цілеспрямованих і працездатних Риб складно обдурити або налякати, тому вони не звертають уваги на банальні передбачення.

Терези, які вічно сумніваються, з самого народження дуже мінливі. Складний характер і відчайдушне прагнення зробити щось якнайкраще введе в ступор навіть їх особистого астролога. Адже у будь-якому випадку вони все одно зроблять все по-своєму.

Вперті та непослідовні Тельці ніколи не читають гороскопи. А навіть якби і мали таку звичку, то чекати, коли настане важливий момент їм просто нудно. Однак астрологи все ж наполягають: іноді важливо зменшити темпи і оцінити ситуацію навколо, щоб не стати заручником обставин.

Все ж більшість людей намагаються хоч трохи дізнатися про своє майбутнє і переглядають гороскопи, сподіваючись знайти там відповіді на питання, що хвилюють. Багатьох цікавить, що станеться в особистому житті. Відомий екстрасенс Хаял Алекперов склав любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2021 року.

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