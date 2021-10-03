Конфліктний місяць жовтень: астролог назвав п'ять знаків зодіаку, яким варто поберегти нерви

Жовтень 2021 буде непростим місяцем для представників п'яти знаків Зодіаку, яких чекають і конфлікти зі своєю «другою половинкою» і період кар'єрної нестабільності. Поради їм в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав відомий астролог Хаял Алекперов.

Тельці

На жаль, жовтень стане повним особистих конфліктів. Однак, якщо уникати зайвих суперечок зі своєю половинкою, є шанс, що «погода в домі» залишиться безхмарною.

Раки

Представники цього знака можуть стати надмірно емоційними і запальними. І якщо не намагатися бути стриманішим, залагодити конфлікти з близькими буде вельми непросто.

Леви

У Левів настає гаряча пора в професійній сфері, тому вони можуть надто багато часу приділяти роботі, обділяти особисте життя. Тому представникам цього «гарячого» знака потрібно частіше говорити з коханою людиною по душах.

Терези

Терезам може здатися, що пристрасть у відносинах згасає. На жаль, розпалити її вони спробують, провокуючи партнера на ревнощі. Але такий підхід може тільки нашкодити — краще порадувати кохану людину приємним сюрпризом.

Водолії

Представники цього повітряного знаку теж будуть страждати зайвої ревнощами, і вони будуть засмучувати партнера безпідставними підозрами. Щоб цього уникнути — будьте стриманішими і не розкидайтеся звинуваченнями.

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Фото Geocult

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