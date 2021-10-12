Гарний день для «матеріальних» справ і подорожей: гороскоп від Павла Глоби на 12 жовтня

Астролог Павло Глоба, який раніше назвав три знаки Зодіаку, яким у жовтні загрожують неприємності, дав поради на вівторок, 12 вересня, назвавши це день присвяченим «процвітанню всього майна».

На сайті Астрологічного інституту Павла Глоби він пише, що у цей день можна займатися будь-якими матеріальними справами і вирушати у дорогу. «Сприятливо обробляти землю, доглядати за рослинами, здійснювати покупки, дарувати подарунки і запрошувати гостей. Згідно з місячним впливом, слово у цей день матиме енергетичне забарвлення — потрібно стежити за своєю мовою та не лихословити», — радить астролог.

Також 12 жовтня небезпечно лікувати кісткову систему, особливо біль у хребті і колінах, не можна лікувати й видаляти зуби. Показано лікування болів в області діафрагми, хвороб грудних залоз і шлунку.

У цей день вважається позитивним бачити багато снів. Всі вони пов'язані з майном. Стригти волосся — знак збитку і злодійства. Мандрівка або зміна будинку — до початку нової справи. Побачити уві сні гору — до удачі, а стикатися з водою — до обману. Мухи і таргани є знаком крадіжки або пограбування, торкатися до тварин — до хвороби. Бачити паперові гроші — знак того, що ваші фінанси «перетворяться на пил», а монети — гарний знак.

12 жовтня краще одягатися у все нове. Астролог радить золотисті, білі та червоні кольори. А ось чорних, синіх і бузкових тонів краще уникати.

Раніше астролог дав поради усім знакам Зодіаку на тиждень, з 11 до 17 жовтня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter