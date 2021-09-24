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Гороскоп

На хвилі успіху: астрологи назвали знаки зодіаку, для яких жовтень стане місяцем удачі та кар'єрного зростання

17:19 24 вересня 2021
гороскоп

Як відомо, існують знаки зодіаку, чиї гороскопи не завжди збігаються з реальними подіями. У більшості представників зодіакального кола смуги життєвих підйомів та успіху чергуються з хвилями невдач та проблемних періодів і це видно по їхнім гороскопам.

Астрологи сайту ryb.ru назвали знаки зодіаку, які будуть найбільш успішними у жовтні.

На Дів наступного місяця чекає успіх, кар'єрне зростання та здатність легко обходити всі перешкоди. Діви легко впораються з будь-якими проблемами, але для цього потрібно правильно розподілити сили та енергію.

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Для Терезів жовтень буде місяцем, повним несподіваних пропозицій. Зірки прихильні до Терезів. Тому не бійтеся, якщо доведеться відправитися у дальню поїздку, багато спілкуватися з людьми. Запорука успіху — комунікабельність, вміння зав'язувати контакти.

Для Стрільців жовтень — місяць перетворень, змін у різних сферах життя. Можливе підвищення у посаді, поліпшення матеріального становища.

Нагадаємо, відомий астролог назвав знаки зодіаку, життя яких круто зміниться у жовтні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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