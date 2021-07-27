Нинішній день обіцяє бути вдалим і сприятливим для різних починань. Він принесе гарні новини, подарує нові та цікаві знайомства. Не бійтеся сьогодні проявляти ініціативу і відкрито говорити про свої почуття.

У Овна день складеться досить вдало. Зумієте вирішити чимало питань як на службі, так і у побуті. Більш плідною виявиться перша половина дня — саме в цей період є шанс досягти значних успіхів. Це вдалий час для налагодження нових зв'язків, відновлення втрачених відносин. Вечір обіцяє приємні зустрічі.

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Діва сьогодні зможе досягти відмінних результатів у справах завдяки наполегливості, пунктуальності та аналітичному мисленню. Правда, слід уникати поспіху, контролювати свої емоції і не нервувати через дрібниці. Можна приступати до втілення задуманого у життя, вирішувати фінансові питання.

Скорпіону зірки обіцяють перемоги на багатьох фронтах. Тільки не намагайтеся переоцінювати свої сили і ретельно все перевіряйте. Вірогідні цікаві пропозиції, не виключені грошові надходження. Це вдалий період для угод та покупок, а також для нових знайомств.

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Козерогу можуть прийти у голову оригінальні ідеї, які комусь здадуться дивними. Але ви зумієте знайти спосіб, як витягти з них максимальну користь для себе. Вдасться впоратися із вирішенням завдань будь-якої складності, тут вам стане у нагоді досвід, отриманий раніше. Це сприятливий час для зміни іміджу та романтичних побачень.

Нагадаємо, що тиждень з 26 липня до 1 серпня обіцяє бути наповненим зустрічами з давніми друзями і новими знайомствами, проте три знака зодіаку ризикують зіткнутися з енергетичними вампірами.

А відомий астролог Павло Глоба пророкував, що серпень 2021 року буде спокійним, але чотири знака зодіаку можуть зіткнутися із проблемами.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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