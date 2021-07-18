Кому в серпні не пощастить: астролог назвав чотири знака Зодіаку, яких чекають проблеми в останній місяць літа

Відомий астролог Павло Глоба, який раніше, порадував Овнів, Тельців і Риб сприятливим прогнозом на це літо, передбачає, що серпень 2021 року буде спокійним, але чотири знаки Зодіаку зіткнутися з проблемами, пише Kleo.

«Левам, Козерогам і Рибам буде супроводжувати удача у всіх починаннях», — каже Глоба.

А ось Близнюкам, Діві, Водолію і Раку не так пощастить, проте з труднощами можна буде впоратися, якщо дослухатися до порад астрологів.

Близнюки

Представникам цього повітряного знаку доведеться працювати. Багато працювати. Так що відпустку на кінець літа краще не планувати. Особливо важко Близнюкам в серпні доведеться, якщо до цього вони дозволяли собі лінуватися. Приготуйтеся в стислі терміни розгрібати справи, що нагромадилися.

Рак

Відпочити не вийде і у Раків. Серпень приготував для представників знака чимало випробувань. Будьте готові, що постійно будуть виникати конфлікти. І вдома, і на роботі. Якщо хочете цього уникнути, то запасіться терпінням і будьте готові йти на компроміс. Інакше буде тяжко.

Діва

У серпні можуть дати знати про себе проблеми зі здоров'ям. Не виключено, що Діви отримають серйозні опіки, тому будьте обережнішими з вогнем. Зірки радять на час відмовитися від екстремальних хобі і знайти час на відпочинок.

Водолій

Водоліям Павло Глоба пропонує просто плисти за течією, бо доля все робить за вас. Постарайтеся нічого не планувати на серпень, тому що висока ймовірність, що задумане не збудеться. Також не бійтеся йти на компроміс і поступатися. Це дозволить багато чого досягти.

Як писали «ФАКТИ», днями відомий астролог Хаял Алекперов спеціально для «ФАКТІВ» склав гороскоп на середину літа. Переможець проекту «Битва екстрасенсів» передрікає, що трьох знаків Зодіаку чекають безвихідні ситуації і боротьба з вітряними млинами.

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