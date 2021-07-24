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Гороскоп

Песимізм, звичка контролювати і тяга до змін: цим п'яти знакам зодіаку загрожують невдачі

17:32 24 липня 2021
Гороскоп

Астрологи, які раніше склали гороскоп на 24 липня, назвали знаки Зодіаку, які притягують невдачу протягом усього життя. Такими знаками є Діви, Скорпіони, Козероги, Раки і Водолії. Про це розповіла головний редактор і астролог сайту Astrofame Сьюзан Тейлор.

На першому місці в списку невдах опинилися Діви, які люблять усе контролювати. Астролог вважає, що представники цього знака побоюються найменших змін, що і стає причиною невдач. Їм слід жити в більш розміреному темпі і ризикувати, коли того вимагають обставини.

Друге місце займають Скорпіони. Представники цього знака борються з труднощами, хоча везіння обходить їх стороною.

Третє місце дісталося Козерогам. Вони рідко полишають зону комфорту і позбавляють себе можливості досягти успіху.

На четвертому місці — Раки. Щоб уникнути розчарувань, вони намагаються зайвий раз не ризикувати.

П'яте місце займають Водолії. Вони люблять зміни і шукають пригод, але це і стає джерелом всіх нещасть.

Як писали «ФАКТИ», раніше учасниця «Битви екстрасенсів» назвала п'ять знаків зодіаку, які влітку змінять роботу.

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