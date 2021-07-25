Небезпечні знайомства і маніпуляції: які три знаки зодіаку зіткнуться з енергетичними вампірами на цьому тижні

Астрологи називають липень насиченим, але складним місяцем, а тиждень з 26 серпня по 1 серпня буде наповнений зустрічами з давніми друзями і новими знайомствами. При цьому дуже важливо фільтрувати своє коло спілкування, підтримувати зв'язки лише з тими людьми, дружба з якими в радість, радить Slovofraza.

Овни ризикують наштовхнутися на енергетичного вампіра з числа нових знайомих. При цьому спочатку людина може здаватися милою і не представляти загрози. В ідеалі для Овна — провести тиждень наодинці з собою, але якщо виходу в люди не уникнути, то принаймні, уникайте нових знайомств.

Близнюки можуть зіткнутися з енергетичним вампіром, перебуваючи в пошуках партнера для романтичних відносин. Тому одиноким Близнюкам дуже важливо критично сприймати нових знайомих, перевіряти, чи не ховається під маскою приємного співрозмовника майстерний маніпулятор.

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Спроби енергетичного вампіризму ризикують відчути на собі і Козероги. Головний рецепт протистояння таким особистостям — це запас внутрішнього терпіння, переконаність у власній правоті і блокування будь-яких спроб похитнути цю впевненість.

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