Грошовий магніт: астролог вирахувала чотири найбагатших знака зодіаку

Астролог Оксана Лукіна назвала чотирьох знаків зодіаку, до здібностям яких відноситься залучення грошей. Згідно з її авторитетною думкою, яку наводить ЕГ, якщо ці люди докладуть деякі зусилля і не злякаються роботи — обов'язково стануть мільйонерами.

Козероги знають ціну грошам і не уявляють без них свого життя. Однак у них є правило — чим більше витрачаєш, тим більше приходить. Такі люди завжди знайдуть спосіб заробити, навіть якщо доведеться продавати повітря.

Діви — вроджені мільйонери. Гроші у представників цього знака водяться завжди, адже вони дуже відповідальні, педантичні, вміють збирати і правильно вкладати кошти. Дівам ніколи не ліньки йти на роботу, особливо якщо нагородою їм буде хороша зарплата. Мільйонери, народжені під цим знаком, як правило своїм станом не хизуються і ведуть простий спосіб життя.

Терезам навіть не доводиться багато працювати, щоб заробити круглу суму або придбати нерухомість. Цей знак — улюбленець фортуни. Народженим під цим сузір'ям часто щастить в лотереях, їм звалюється на голову спадок від багатих родичів, вони щасливі в азартних іграх і бізнесі. При цьому витрачати Терези не люблять — всі отримані гроші вони несуть на свій банківський рахунок, адже накопичення гріють їм душу набагато більше, ніж покупки.

Водоліям допомагає заробляти їх творчість і креатив. Свої унікальні ідеї ці люди успішно перетворюють в прибуток. Проте Водолії здатні і спустити все нажите за п'ять хвилин. Їм астролог рекомендує вкладати гроші в розвиток власних навичок і творчих здібностей — так вони зможуть і розважитися, і заробити більше в майбутньому.

Нагадаємо, учасниця «Битви екстрасенсів» назвала п'ять знаків зодіаку, які влітку змінять роботу.

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