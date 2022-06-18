Влітку війна не закінчиться: астролог назвала місяць вирішальної битви із ворогом

Всупереч очікуванням багатьох українців, а також прогнозам фахівців у різних сферах, бойові дії в Україні у серпні не закінчаться.

У цьому впевнена астролог Ольга Медвецька, яка склала новий прогноз для України на літо цього року.

«Будуть і далі намагатися атакувати, і можливо десь будуть мати успіх (про росіян). Але загальна тенденція — ставатиме менш запеклою ситуація на полі бою або звужуватиметься лінія фронту. Потім настане період без гостросюжетних новин. Набираємось сил, енергії для наступних етапів» — зазначає астролог у соціальній мережі.

При цьому astro. medvedka називає наступні етапи розвитку ситуації:

29.06 — 2.07 (і приблизно +/- тиждень до і після) — різка та жорстка ескалація, проте з 7.07 Марс переходить у знак Тельця, що означає, що Україна почне набирати сили. Це може бути значне постачання зброї, так і інша підтримка для українського народу;

18 — 21.07 — можливі зриви домовленостей, договорів, великий руйнівний обман;

29.07 — 13.08 — найнебезпечніший період літа, оскільки почнеться руйнація старого світу та зміна всього, що віджило себе. Це буде «щось дуже потужне», швидше за все, малоочікуване і тому непередбачуване.

Кінець серпня — початок осені — відносно тихий час, проте попереду «основний» період — це жовтень.

«Але основне попереду — це жовтень. Він вартує окремого посту. Спойлер: він вам сподобається. І сподіваюся, що збудуться мої трактування зоряних справ. Бо прогнози — справа хитка. Тримаємося і не зупиняємося! Україна буде Україна» — обнадіює читачів астролог.

У той же час вона завбачливо зазначає, що перелічені нею етапи — це не стовідсоткові дані, тому що астрологія лише вказує на напрямок та тенденції подій, проте не наводить деталей.

Нагадаємо, відомий астролог Макс Гордєєв в ефірі одного з телеканалів визначив, що у серпні-вересні росія зазнає поразки у війні з Україною. І більшості українців така дата, безперечно, подобається набагато більше.

Фото Армія Інформ

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